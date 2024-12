Jogador do Botafogo critica avião dos Patriots após eliminação: ‘Isso pesou’

O zagueiro argentino Barboza se manifestou após a derrota do Botafogo por 3 a 0 para o Pachuca, na eliminação da Copa Intercontinental. Em justificativa, o jogador do Glorioso culpou o cansaço pela maratona de jogos e criticou o avião do New England Patriots utilizado para a viagem até Doha, no Catar, para a disputa do torneio.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

“É um pouco triste. Tinha o sonho de levantar três taças, mas não foi possível. Não há corpo que aguente. Foram muitos jogos em sequência. A viagem foi longa, mais de 15 horas. O avião não era o melhor, era um avião fraco, isso pesou. Tentamos jogar, tivemos situações de gol, mas não deu certo. O ano foi incrível para todos, para a torcida e para o clube”, disse Barboza, após a eliminação.

Publicidade

Os aviões do New England Patriots, time de futebol americano, foram fretados por John Textor para a viagem até Doha, no Catar, local da partida. Os assentos das aeronaves, no entanto, são maiores que os padrões, por conta do tamanho dos jogadores de futebol americano.

O Botafogo viveu uma verdadeira maratona nesta reta final de temporada. Nos últimos 12 dias, a equipe carioca entrou em campo quatro vezes – decidindo o título da Libertadores na final contra o Galo, em dois jogos decisivos para o título do Brasileirão e o jogo contra o Pachuca, na Copa Intercontinental, disputado no Catar, após 15 horas de viagem.

O Glorioso chegou em Doha na véspera do jogo, treinou e foi a campo nesta quarta-feira. O técnico Artur Jorge optou por um time alternativo em campo, para descansar atletas titulares na maratona de jogos – Bastos, Alex Telles, Marlon Freitas, Thiago Almada e Savarino começaram no banco.