Jogador do Bahia apresenta segunda melhor performance dentre os jogadores do Brasileirão

O Bahia garantiu sua vaga na terceira fase da pré-Libertadores 2025 com uma vitória expressiva sobre o The Strongest, da Bolívia, por 3 a 0. O destaque da partida foi Ademir, que marcou dois dos três gols do time. Com essa atuação, Ademir consolidou sua posição como um dos jogadores mais influentes da Série A, com um total de oito participações diretas em gols na temporada.

Desde sua chegada ao Bahia em 2023, Ademir tem se mostrado um jogador essencial para o time. Em 101 jogos, ele marcou 15 gols e deu 16 assistências. Na temporada atual, ele já soma três gols e cinco assistências em apenas sete jogos, sendo titular em seis deles. Sua capacidade de criar jogadas e finalizar com precisão tem sido um diferencial para o Tricolor.

Pep Guardiola e Ademir, atacante do Bahia, no CT do City – Reprodução/Instagram

Qual é o impacto de Ademir no desempenho do Bahia?

Ademir tem sido um pilar no ataque do Bahia, não apenas pelos gols, mas também pela sua habilidade em criar oportunidades. Segundo dados do Sofascore, ele já deu 21 passes decisivos e realizou 18 dribles certos na temporada. Sua presença em campo é uma constante ameaça para as defesas adversárias, e ele precisa de apenas 56 minutos em média para participar diretamente de um gol.

Na vitória contra o The Strongest, Ademir contou com duas assistências de Erick Pulga para marcar seus gols. Com esse resultado, o Bahia avança na competição, aguardando o vencedor do confronto entre Ñublense, do Chile, e Boston River, do Uruguai, para a próxima fase.

Como foi a trajetória de Ademir antes de chegar ao Bahia?

Antes de se destacar no Bahia, Ademir teve passagens significativas por América e Atlético. No América, entre 2018 e 2021, ele marcou 32 gols em 121 jogos, sendo um dos protagonistas do time na Série A de 2021. No Atlético, apesar de enfrentar críticas e desafios, ele deixou sua marca com gols importantes e conquistou dois títulos: o Campeonato Mineiro e a Supercopa do Brasil em 2022.

Conhecido como ‘Fumacinha‘ em Belo Horizonte, Ademir teve uma trajetória de altos e baixos no Atlético. Mesmo assim, ele mostrou resiliência e habilidade, características que agora o tornam um jogador crucial para o Bahia.

O que esperar do Bahia e de Ademir na sequência da temporada?

Com a classificação garantida na pré-Libertadores, o Bahia volta suas atenções para o Campeonato Baiano, onde enfrentará o Jacuipense na semifinal. Ademir, com seu desempenho consistente, é uma peça-chave para as ambições do time tanto no cenário nacional quanto internacional.

O futuro do Bahia na Libertadores dependerá em grande parte da continuidade do bom desempenho de Ademir. Sua capacidade de decidir jogos e criar oportunidades será fundamental para o sucesso do Tricolor nas próximas fases da competição.