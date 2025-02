Internacional x Brasil de Pelotas: horários, escalações e onde assistir

O Campeonato Gaúcho de 2025 caminha para sua quinta rodada com um confronto interessante entre Internacional e Brasil de Pelotas. O jogo, marcado para esta quarta-feira, 5 de fevereiro, será realizado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Internacional, comandado por Roger Machado, entra em campo como favorito, buscando manter a invencibilidade na competição. No entanto, a equipe ainda busca replicar o desempenho de 2024, enquanto o Brasil de Pelotas tenta contrariar as expectativas e somar pontos importantes.

Nesta temporada, o Internacional lidera o Grupo B com dez pontos, fruto de três vitórias e um empate. O Brasil de Pelotas, por sua vez, ocupa a segunda posição no Grupo C, com cinco pontos, após uma vitória, dois empates e uma derrota. O confronto promete ser uma boa oportunidade para ambas as equipes ajustarem suas estratégias e avaliarem suas posições na tabela.

Histórico de confrontos: Quem leva vantagem?

No histórico recente entre Internacional e Brasil de Pelotas, o Colorado leva vantagem clara. De acordo com estatísticas do site oGol, as equipes se enfrentaram 69 vezes oficialmente, com 43 vitórias do Internacional, 9 do Brasil de Pelotas e 17 empates. No último embate, ocorrido em fevereiro de 2024, o Internacional venceu por 3 a 1. Este retrospecto coloca pressão extra sobre os visitantes, que precisam lutar contra a lógica se desejam sair com um bom resultado.

Quais são as transmissões e como acompanhar o jogo?

Os torcedores que desejam acompanhar o embate entre Internacional e Brasil de Pelotas poderão assistir à transmissão ao vivo pelo canal Premiere, em sistema pay per view. O jogo está programado para começar às 20h, pelo horário de Brasília. Essa partida oferece a chance de ver alguns dos talentos emergentes de ambas as equipes, já que alguns jogadores mais experientes estarão ausentes.

Desfalques e jogadores em destaque para o confronto

O Internacional terá desfalques importantes para o confronto. Jogadores como Bruno Tabata e Sergio Rochet estão fora devido a problemas físicos, enquanto Gabriel Mercado e Bruno Gomes se recuperam de um rompimento do ligamento cruzado do joelho. Gustavo Prado e Ricardo Mathias estão ausentes pois foram convocados para a seleção sub-20. Mesmo com essas ausências, o Internacional deve seguir como favorito.

O Brasil de Pelotas, treinado por William De Mattia, também enfrenta desafios. Gabriel da Silva não poderá atuar devido a uma suspensão após expulsão no último jogo contra o São José. Estes desfalques podem impactar o desempenho da equipe, que precisa encontrar soluções dentro do elenco disponível.

Pode o Brasil de Pelotas surpreender o Internacional?

Embora as expectativas favoreçam o Internacional, o Brasil de Pelotas chega à capital gaúcha com o intuito de surpreender. Uma vitória contra o Colorado seria um destaque significativo em sua campanha no Gauchão de 2025, enquanto um empate já seria visto como um bom resultado. Resta saber se o time de William De Mattia terá a capacidade de adotar uma estratégia eficaz diante de um adversário tradicionalmente superior.

Em resumo, o confronto entre Internacional e Brasil de Pelotas oferece mais do que apenas uma chance de somar três pontos; é uma oportunidade para análise e ajustes táticos essenciais para o desenvolvimento das duas equipes ao longo da temporada. Enquanto os torcedores esperam a bola rolar, resta a expectativa de que o próximo sábado, 8 de fevereiro, traga um clássico Gre-Nal ainda mais emocionante.