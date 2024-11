Internacional busca meta de sócios-torcedores; veja números

O Internacional definiu uma meta ambiciosa para o ano de 2024: alcançar a marca de 150 mil sócios-torcedores até o final do ano. Impulsionado pelo bom desempenho no Campeonato Brasileiro – onde acumula 12 jogos sem perder e ocupa a quinta posição – o clube espera que as próximas três partidas no Estádio Beira-Rio ajudem a atrair novos associados.

Publicidade

Com 145 mil sócios atualmente, o Internacional está em segundo lugar no Brasil em número de associados, atrás apenas do Palmeiras, que conta com 200 mil sócios. Nelson Pires, vice-presidente de Marketing, destaca que atingir esta meta é fundamental não apenas para quebrar recordes, mas também para fortalecer as finanças do clube por meio das receitas geradas pelos sócios.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Enchentes e Seu Impacto no Clube

As enchentes no Rio Grande do Sul impactaram profundamente o Internacional, forçando o clube a se afastar do Beira-Rio por quase dois meses. Mesmo enfrentando essas adversidades, o clube conseguiu manter a maior parte de seus sócios e utilizou a receita deles para restaurar instalações danificadas, incluindo o estádio e o centro de treinamento.

A resiliência do clube se reflete nas parcerias estratégicas que fortalecem a base de sócios. O Internacional gera cerca de R$ 8 milhões por mês com seu programa de associados, evidenciando a forte presença da torcida, que compõe 60% do público nas partidas em casa.

Estratégias para Expansão do Internacional

Para superar os desafios recentes e continuar sua trajetória de crescimento, o Internacional contratou a consultoria global Bain & Company. Com o auxílio da consultoria, o clube desenvolve um plano estratégico voltado para o engajamento dos fãs e a monetização de suas interações. O objetivo é otimizar a relação com os sócios e explorar novas oportunidades de receita.

Publicidade

O presidente Alessandro Barcellos enfatiza a relevância das parcerias para encontrar novas fontes de receita e equilibrar as dívidas do clube. Desde 2000, o Internacional fez progressos notáveis, aumentando sua base de sócios de 6 mil para mais de 100 mil em 2014.

Inovação Tecnológica na Gestão do Clube

O clube tem apostado em inovações tecnológicas para aprimorar a gestão dos sócios e o relacionamento com a torcida. Desde 2017, em parceria com a BRIO, o Internacional utiliza a Plataforma ElevenTickets da Imply para simplificar a venda de ingressos e o controle de acesso, inclusive com o uso de reconhecimento facial.

Adicionalmente, o SuperApp Mundo Colorado foi criado para proporcionar uma experiência integrada, com benefícios como gamificação e programas de vantagens. Essas iniciativas buscam não apenas melhorar a conectividade com os torcedores, mas também aprofundar a fidelidade dos associados ao clube.