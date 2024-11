Inter Miami quer messi até 2026

Lionel Messi, amplamente reconhecido como um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, está em um momento decisivo de sua carreira nos Estados Unidos. O Inter Miami, após renovar com Luis Suárez até 2025, planeja estender o contrato de Messi até dezembro de 2026, em um movimento estratégico de olho na Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá em parte nos Estados Unidos e no México.

Ter Messi no elenco durante a Copa do Mundo não só traria benefícios esportivos, mas também um impacto significativo em termos de marketing e comercial. A imagem de Messi poderia ser usada amplamente para promover a competição. Contudo, a continuidade do argentino em competições internacionais permanece incerta, já que ele evitou comentar sobre sua presença na Copa do Mundo de 2026.

Messi e a Seleção Argentina: O Futuro é Incerto?

Aos 37 anos, Lionel Messi continua a ser um pilar essencial na seleção argentina. No entanto, ele não se pronunciou sobre uma possível participação na próxima Copa do Mundo. Caso decida disputar, Messi terá 39 anos, suscitando debates acerca de seu desempenho e condição física.

Embora a idade possa ser um desafio, sua vasta experiência e habilidade continuam sendo inestimáveis para a seleção. A decisão de Messi estará provavelmente atrelada a fatores como sua saúde, desempenho e futuras diretrizes do Inter Miami.

A Importância de Um Novo Contrato para o Inter Miami

A extensão do contrato de Messi até 2026 vai além de uma mera questão esportiva. Para o Inter Miami, assegurar a presença de Messi durante a Copa do Mundo é vital para aumentar a visibilidade global do clube. Esse evento de grande escala nos Estados Unidos representa uma chance única para o clube ampliar seu alcance e popularidade.

O Efeito Messi no Futebol Norte-Americano

Desde sua chegada à Major League Soccer (MLS), Messi causou um impacto marcante. Ele atraiu atenção global para a liga, gerando interesse por outros jogos e atletas. Com mais tempo no Inter Miami, espera-se uma intensificação desse impacto.

Aumento da audiência nos jogos do Inter Miami.

Crescimento do interesse internacional na MLS.

Maior influxo de patrocinadores e parcerias comerciais.

O Que Esperar de Messi Após 2026?

Além das especulações sobre a Copa do Mundo, fãs e analistas estão curiosos a respeito da aposentadoria de Messi. Ele tem mantido uma postura cautelosa sobre o futuro e não estabeleceu um prazo para encerrar a carreira. Por enquanto, Messi continuará focando em suas metas atuais, tanto no clube quanto na seleção.

Seu futuro pode incluir a continuidade no Inter Miami, um papel de liderança na equipe ou até mesmo explorar novas possibilidades além dos gramados, uma vez aposentado. Qualquer que seja o caminho escolhido, a influência de Messi no universo do futebol ainda será notável durante muitos anos futuros.