Ingressos para o clássico entre Corinthians e Santos já estão todos reservados

O Corinthians comunicou que todos os ingressos para o esperado clássico contra o Santos foram previamente reservados, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. O duelo ocorrerá na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo promete atrair a atenção de torcedores ansiosos para assistir ao confronto histórico entre os dois clubes paulistas.

Publicidade

A rápida adesão dos membros do programa Fiel Torcedor foi um fator determinante para a rápida reserva dos bilhetes. Desde o início das vendas, eles garantiram todos os assentos disponíveis. Esta semana, o clube fará uma nova tentativa de venda para os torcedores adimplentes do plano a partir das 15h desta segunda-feira, mas não há mais ingressos disponíveis devido à alta demanda inicial.

Neymar volta a jogar pelo Santos – Fonte: Instagram/@santosfc

Existe alguma chance de conseguir ingressos de última hora?

Ainda há esperança para aqueles que desejam assistir ao clássico presencialmente. Reservas que não confirmarem o pagamento serão canceladas, liberando novamente os ingressos para venda. Os torcedores interessados devem acompanhar o site oficial do clube para possíveis novas disponibilizações de bilhetes. Essa informação é importante, pois muitos ainda desejam marcar presença em um dos jogos mais aguardados da competição.

Publicidade

O impacto do clássico na classificação do Paulista

O Corinthians já garantiu sua vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista e busca encerrar a fase de grupos com a melhor campanha possível. A equipe lidera o Grupo A e a classificação geral do Estadual. O desempenho no clássico contra o Santos pode consolidar ainda mais essa posição de liderança e proporcionar vantagens nas fases subsequentes do torneio.

História e rivalidade: um clássico marcante

Confrontos entre Corinthians e Santos sempre trazem à tona lembranças de momentos emocionantes. Um destes foi a final do Campeonato Paulista de 1979, onde brilhou a dupla Palhinha e Sócrates, eternizando uma partida histórica contra a Ponte Preta. Esse clássico sempre foi sinônimo de intensidade e rivalidade, e a expectativa para o jogo desta quarta promete não ser diferente.

Para aqueles que não conseguirem ingressos, a expectativa será acompanhada de casa, ansiosos para assistir como o Corinthians conduzirá mais um passo importante no Estadual. A torcida espera que o sucesso dentro de campo reflita o entusiasmo dos torcedores fora dele, sempre ávidos por vitórias e conquistas.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.