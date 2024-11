Gianni Infantino, presidente da Fifa, exaltou a participação de clubes da América do Sul no Mundial de Clubes de 2025, durante o evento Olé Sports Summit. Em sua fala, o dirigente fez questão de citar as rivalidades do continente como um dos componentes do novo torneio.

A partir de 2025, a competição terá 32 equipes e será disputada a cada quatro anos. Ele definiu o torneio como “uma competição inovadora, inclusiva e baseada no mérito que redefinirá onde e quando será coroado o único e verdadeiro campeão.”

Na sequência, Infantino parabenizou os os clubes sul-americanos que já garantiram vaga no torneio de 2025: Boca Juniors, River Plate, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e o futuro campeão da Libertadores. A última vaga, ainda em aberto, será definida dia 30 de novembro, na final entre Atlético Mineiro e Botafogo.

O dirigente também mencionou a imaginação dos torcedores ao sugerir um possível clássico argentino: “A rivalidade entre Boca e River é uma das mais destacadas do planeta. Será lindo contar com ambos nos Estados Unidos e, quem sabe, talvez testemunhar um confronto direto entre eles nas fases finais.”

O dirigente citou o peso que Mundial terá com a falta de oportunidades para grandes nomes do passado: “Alfredo Di Stéfano, José Manuel Moreno e Adolfo Pedernera, só para citar alguns, nunca tiveram a chance de mostrar seu talento no nível mundial. Agora, os grandes talentos têm mais oportunidades para brilhar.”

Quem já se classificou para o Novo Mundial?

América do Sul: Boca Juniors, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e River Plate

Europa: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Porto, Benfica, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid e RB Salzburg.

América do Norte e Central: Inter Miami, Monterrey, Seattle Sounders, León e Pachuca.

África: Al Ahly, Wydad Casablanca, Espérance e Mamelodi Sundowns

Ásia: Al-Hilal, Urawa Red Diamonds, Ulsan Hyundai e Al Ain

Oceania: Auckland City