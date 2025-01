Hulk é direto sobre elenco do Atlético: ‘temos que ir ao mercado

O atacante Hulk, figura-chave no Atlético-MG, compartilhou suas metas para 2025 com o clube. Em preparação na Cidade do Galo para a nova temporada, o jogador manifestou sua intenção de superar suas antigas conquistas. Apesar das reformas no time, Hulk tem confiança na habilidade do Alvinegro de formar uma equipe competitiva.

Durante a pré-temporada, Hulk elogiou a qualidade do elenco atual, enquanto reconheceu que os adversários estão se reforçando. Ele destaca a importância de o Atlético-MG buscar novas contratações para fortalecer ainda mais o time. De acordo com o camisa sete, a diretoria já está progredindo nesse aspecto, o que aumenta seu otimismo para a temporada vindoura.

“Sempre elogio nosso grupo, de grandes jogadores. Estamos vendo os adversários se reforçando muito. Então, temos que ir ao mercado fortalecer ainda mais nosso grupo. Tenho certeza que a diretoria já está à frente disso.”

Quais são as alterações no elenco do Atlético-MG?

Até o momento, o Atlético-MG realizou dois movimentos notáveis na janela de transferências, com a chegada dos meias Patrick e Gabriel Menino em negociatas envolvendo a saída de Paulinho para o Palmeiras. No entanto, o clube enfrenta desafios para contratar atacantes e um lateral-direito, posições que ainda carecem de reforços para fortalecer o elenco.

Paralelamente, um número considerável de jogadores deixou o clube. Entre os que não estarão em 2025 estão o goleiro Matheus Mendes, o lateral Mariano, o zagueiro Maurício Lemos, e o meia Zaracho. Os atacantes Paulinho, Vargas e Kardec também não continuam. Além disso, há a possibilidade de Battaglia sair, pois as negociações com o Boca Juniors estão avançadas.

Como Hulk enxerga a parceria com Cuca?

Em meio a tantas mudanças, Hulk vê a colaboração com o técnico Cuca como um ponto positivo. Cuca, já familiarizado com a equipe e os jogadores, pode ser crucial na busca por títulos nesta temporada. Hulk ressalta que conquistar o Mineiro é uma das metas iniciais, com foco em iniciar o ano de forma vitoriosa e adquirir bom ritmo competitivo desde o começo.

Quais são as expectativas para o Atlético-MG em 2025?

Com o Atlético-MG avançando nos preparativos para 2025, o clube se encontra em uma encruzilhada: a necessidade de reforçar o elenco e compensar as saídas significativas. No entanto, com lideranças como Hulk e a experiência de Cuca, acredita-se que a equipe possa rapidamente se adaptar e competir em alto nível. O desejo de Hulk de ultrapassar suas próprias marcas inspira todo o elenco, ciente dos desafios e oportunidades oferecidos pela temporada.

Com a promessa de novas contratações e uma base sólida, a expectativa é que o Atlético-MG não só compense as perdas sofridas, como também alcance novos patamares de sucesso no cenário do futebol brasileiro e internacional.