Hulk aponta o Cruzeiro como sua maior vítima no Atlético-MG e mostra lista de gols

Desde a sua chegada ao Atlético em 2021, o atacante paraibano Hulk tem se destacado como um dos principais artilheiros do clube. Com sua habilidade de finalização e presença marcante em campo, ele rapidamente se tornou um nome respeitado no futebol brasileiro. Hulk tem impressionado tanto por sua performance nos clássicos quanto por sua consistência ao longo das temporadas.

Publicidade

A vitória sobre o Cruzeiro com dois gols de Hulk foi mais um exemplo de seu desempenho excepcional. Este clássico, ocorrido em 9 de abril de 2024, consolidou ainda mais a reputação do atacante como uma ameaça constante às defesas adversárias. Ele agora acumula nove gols sobre o Cruzeiro, tornando o rival a sua maior vítima desde que ingressou no Atlético.

Hulk pelo Atlético-MG – Fonte: Instagram/@hulkie7

Quem são os principais alvos de Hulk?

Hulk demonstrou um desempenho consistente contra várias equipes, destacando-se especialmente contra alguns adversários específicos. Além do Cruzeiro, ele tem se mostrado letal contra o Fluminense e América, com sete e seis gols, respectivamente. Além disso, equipes como Caldense, Bahia, e Corinthians também sentiram o impacto de sua presença no campo.

Publicidade

Os números mostram que Hulk construiu uma reputação ao balançar as redes de adversários dentro e fora do Brasil. No cenário internacional, Hulk conseguiu se firmar como uma presença imponente também contra clubes como o América de Cáli na Colômbia e o Independiente del Valle no Equador.

Como o desempenho de Hulk influencia o Atlético?

A influência de Hulk vai além de seus gols. Sua experiência e liderança em campo inspiram seus colegas de equipe e contribuem para a moral do grupo. Além de sua função como artilheiro, ele também desempenha um papel crucial nas jogadas ofensivas, muitas vezes atuando como o ponto focal do ataque do Atlético.

De todas as competições em que participa, Hulk se destaca na liderança ofensiva, mostrando-se indispensável para a estratégia do time. Este impacto positivo não é apenas estatístico; ele é percebido no entusiasmo e motivação que Hulk traz a cada partida.

Publicidade

Por que Hulk é uma peça chave para o futuro do Atlético?

Hulk representa mais do que apenas um goleador; ele é um símbolo da ambição e determinação do Atlético em se manter entre os melhores. Sua habilidade de superar adversários e entregar resultados consistentemente faz dele uma das peças mais valiosas do elenco.

Com sua contribuição para a equipe já profundamente estabelecida, Hulk permanece essencial para os planos do Atlético, tanto nas competições nacionais quanto internacionais. Sua jornada contínua no clube promete mais momentos memoráveis para os torcedores e fãs do futebol.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.