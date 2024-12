História da revista PLACAR é tema de documentário inédito

Por mais de 50 anos, a revista PLACAR contou a história do futebol brasileiro e, com mais de 1500 edições de grandes reportagens, personagens inesquecíveis e, marca registrada da publicação, polêmicas dentro e fora do campo, ela ajudou a mudar o jornalismo esportivo nacional. Agora, finalmente, pela primeira vez, a história da própria PLACAR será contada.

Na próxima terça-feira, 17 de dezembro, às 19h, acontece a exibição especial do documentário PLACAR, a revista militante, com sessão aberta ao público no Museu do Futebol, em São Paulo.

“É um filme sobre futebol e jornalismo”, define o diretor e idealizador do documentário, Ricardo Corrêa, que trabalhou na revista por mais de 20 anos. Segundo Corrêa, trata-se de um jornalismo que, desde o lançamento em 1970, no auge da ditadura militar, encarava o jogo de um jeito diferente: “A PLACAR não apenas narrou, foi protagonista, desafiadora, amou os craques, odiou cartolas, lutou pelo futebol, pela democracia, divertiu, denunciou, escandalizou.”

O documentário traz entrevistas com jornalistas e craques que passaram pelas páginas da revista – ou gostariam de ter passado, como o comentarista Mauro Beting, da TNT Sports, SBT e rádio Bandeirantes. “Trabalhei e trabalho em todos os lugares que podia, mas o único lugar que eu queria ter trabalhado em toda minha vida é a PLACAR”, diz Beting, no documentário.

Revista PLACAR: história, onde comprar e mais perguntas frequentes

Relevância reconhecida também por quem estava em campo. “A PLACAR mostrava como éramos de verdade para o público”, afirma o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande Jr. O ídolo do Corinthians no final dos anos 70 e início dos 80 é um dos entrevistados do documentário, ao lado de outros nomes históricos como Pelé, Zico e Falcão.

PLACAR, a revista militante, no entanto, não quer ser resumido a uma celebração da revista. “Nossa intenção foi mostrar como o jornalismo pode e deve se engajar para denunciar o que está errado na sociedade”, diz Sérgio Xavier Filho, comentarista da SporTV, ex-diretor de redação da publicação e, ele próprio, um dos realizadores do filme. “A PLACAR sempre foi assim e por isso nós a chamamos de ‘revista militante’, no melhor sentido da palavra.”

A Máfia da Loteria, o fim da Lei do Passe, o doping do ex-meia Mário Sérgio, então no Palmeiras, a Democracia Corinthiana são alguns exemplos das polêmicas ou causas que tomaram as edições de PLACAR em cinco décadas. Reportagens e coberturas históricas feitas por jornalistas consagrados como Arnaldo Ribeiro, Celso Unzelte, Gian Oddi, Marcelo Duarte, Martha Esteves, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, Ronaldo Kotscho, Carlos Maranhão e Juca Kfouri, certamente o nome mais emblemático da revista.

Todos eles brilharam na PLACAR e trazem seu testemunho no documentário. PLACAR, a revista militante, é um projeto independente de cinco anos que, a princípio, seria lançado em 2020, para comemorar o cinquentenário da publicação. A pandemia da Covid adiou os planos da equipe, que ainda contou com a participação de do fotógrafo Alexandre Battibugli, que segue na revista, e do jornalista Alfredo Ogawa. Quando as gravações foram retomadas em 2022, a melhor reação veio de um dos convidados para dar seu depoimento: “Nossa, essa história precisava mesmo ser contada!”

PLACAR, a revista militante.

Documentário, 2024.

Direção geral: Ricardo Corrêa; direção: Sérgio Xavier Filho; direção de conteúdo: Alfredo Ogawa; assistente de direção e fotografia: Alexandre Battibugli.

Exibição especial aberta ao público.

Dia 17 de dezembro, terça-feira, 19h, Museu do Futebol, Praça Charles Miller, São Paulo