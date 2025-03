Herói do título, Hugo Souza parou Estêvão e Veiga na campanha

Hugo Souza caminha a passos largos para se tornar um novo ídolo da Fiel Torcida. Nesta quinta-feira, 27, o goleiro foi decisivo ao defender pênalti batido por Raphael Veiga, garantindo para o Corinthians o título do Campeonato Paulista de 2025.

A cobrança empataria o placar agregado. No entanto, o arqueiro pulou para seu canto direito e salvou o chute rasteiro, mandando a bola para a linha de fundo e explodindo a Neo Química Arena.

Assim, Hugo chegou a sete pênaltis defendidos com a camisa do Timão, em 20 que teve oportunidade. O aproveitamento de 35% fica ainda mais relevante pelo teor decisivo.

Apenas neste Paulistão, foram três que pararam nas mãos do goleiro. No primeiro deles, em fevereiro, contra o Novorizontino, garantiu vitória que ajudou o Timão a garantir a melhor campanha da primeira fase.

Dias depois, foi pesadelo para o Palmeiras pela primeira vez. Com 0 placar em 1 a 1, nos acréscimos, Estêvão teve a chance de finalizar da marca da cal, mas parou no novo herói corinthiano, em pleno Allianz Parque.

Já em 2024, o goleiro pegou três cobranças do Red Bull Bragantino, em disputa nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em outro brilho, defendeu uma do Grêmio, nas oitavas da Copa do Brasil.