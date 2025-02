Ainda que mergulhado na cultura italiana, Hernanes não esconde o imenso carinho pelo São Paulo Futebol Clube. Muito além do fato de aos 15 anos ter-se mudado de Recife para a capital paulista atrás do sonho de ser jogador de futebol. No Brasileirão 2017, o jogador foi o reforço fundamental para evitar o inédito rebaixamento à Série B e, por mais que já tivesse sido bicampeão nacional, entrou de vez na galeria de ídolos do clube.

Texto publicado na PLACAR de fevereiro de 2025, edição 1520

Hernanes chegou em julho por empréstimo junto ao Hebei Fortune. Dez dias depois de sua apresentação, reestreou marcando o gol da virada do São Paulo sobre o Botafogo (4 a 3), no Nilton Santos. O impacto foi tão grande, que o meio-campista ainda marcaria sete gols nos seus sete primeiros jogos. Ali o clube começava a se livrar da ameaça de rebaixamento. Ao todo, foram 14 das 38 rodadas entre os quatro últimos colocados.

O time acabou na 13ª colocação. “Procuro as palavras para tentar expressar o que foi a segunda passagem pelo São Paulo. Foi muito lindo, foi muito mágico, foi milagroso, até. Foi como um evento astronômico com tudo alinhado. Voltei e consegui ter uma contribuição muito importante. Foi emocionante e, assim como o torcedor, também não me esqueço daquele momento”, disse.

Antes mesmo do fim do estipulado por contrato, o jogador teve de voltar ao time chinês por um pedido do clube. No final de 2018, retorna ao Morumbi em definitivo e, com uma sequência de lesões e sem a titularidade, teve o contrato rescindido com o São Paulo.

A aposentadoria do futebol profissional se deu no Sport, em dezembro de 2021.

