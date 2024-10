Halloween: conheça algumas das maldições no futebol

Anos sem título, gatos enterrados, pragas e outras maldições. Dia 31 de outubro é conhecido, no mundo todo, como Halloween, o dia das bruxas. Tendo isso em vista, PLACAR separou algumas das condenações mais famosas do futebol nacional e internacional.

As maldições do futebol

A maldição de Béla Guttmann

O treinador Béla Guttmann é um dos maiores da história do Benfica. Húngaro, ele fez parte do time mais vitorioso da história benfiquista, e, ao lado de Eusébio, conquistou duas Champions.

Após vencer uma das finais do campeonato europeu contra o Real Madrid de Puskás e Di Stéfano, Guttmann se sentiu no direito de pedir um aumento salarial à diretoria dos Encarnados.

No entanto, os benfiquistas não aumentaram o salário do técnico húngaro, que resolveu deixar o Estádio da Luz ao final da temporada, lançando a maldição: “Sem mim, nem em cem anos o Benfica conquistará uma taça continental”.

Na década de 60, os Encarnados chegaram a mais três finais de Champions League, em 1963, 1965 e 1968, mas perdeu todas as decisões. Depois, mais duas vezes, no final dos anos 80 e 90, o Benfica ainda perdeu mais três finais.

Em 2013, o Benfica teve a chance de expurgar a praga na final da Europa League, quando enfrentou o Chelsea. Porém, aos 47 minutos do segundo tempo, Ivanovic fez o gol do título dos Blues. Após a derrota contra os ingleses, a diretoria benfiquista inaugurou uma estátua do ex-treinador húngaro em um dos portões do Estádio da Luz.

Uma temporada depois, o Benfica enfrentou o Sevilla na final da Europa League e perdeu novamente, dessa vez na disputa de pênaltis.

Em 2022, o Benfica conquistou a UEFA Youth League e o site oficial do clube publicou uma nota com o título “Morreu a maldição que nunca existiu”, com a frase: “espera-se que esteja morta e enterrada a patranha apelidada ‘Maldição de Béla Guttmann'”

A maldição dos 7 gatos

Com os títulos do Campeonato Argentino, em 1966, e da Libertadores e mundial, em 1967, do Racing, um grupo de torcedores do Independiente, o maior rival de La Academia, enterrou sete gatos próximos a um dos gols de El Cilindro, estádio do clube.

Torcedores de La Academia fizeram uma busca pelos corpos dos felinos, mas não conseguiram encontrar todos, apenas seis deles. Em 1998, após mais uma tentativa, os restos mortais do último gato foi encontrado.

O Racing entrou em uma seca de títulos que só foi acabar em 2001, três anos depois do sétimo gato ter sido encontrado, com o título do campeonato local, que expurgou a maldição.

Maldição do Grêmio

Essa é uma das maldições que assombra os outros clubes. Por muitos anos, aqueles que eliminavam a equipe gaúcha em uma Libertadores e terminavam como campeões da competição, nunca mais conseguiram ser campeões.

O Independiente, da Argentina, foi campeão da Libertadores de 1984 em cima do Tricolor e, desde então, nunca mais venceu a competição internacional.

Em 2002, o Olímpia-PAR, eliminou o Grêmio na semifinal do torneio e foi campeão em cima do São Caetano. Desde então, os paraguaios nunca mais conquistaram o troféu continental.

Anos depois, em 2007, o Boca Juniors também venceu o Grêmio na final da Libertadores e, desde então, nunca mais foi campeão do torneio, perdendo as finais de 2018 e 2023.

O mesmo aconteceu em 2014 e 2018, quando o campeão San Lorenzo eliminou os brasileiros nas oitavas de final da competição e o River nas semifinais, desde então, nunca mais foram campeões.

No entanto, o Flamengo conseguiu quebrar a maldição. Em 2019, os cariocas eliminaram o Grêmio na semifinal da competição e, em 2022, foram campeões em cima do Athletico, quebrando uma das maldições do futebol.

