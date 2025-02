Scarpa preocupa o Galo após sair carregado de treino

Na manhã desta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, o meio-campista Gustavo Scarpa, do Atlético, gerou apreensão ao deixar o campo carregado durante um treino na Cidade do Galo. O incidente ocorreu em uma atividade coletiva aberta à imprensa, onde Scarpa sofreu uma entorse no tornozelo direito sem contato físico com outros jogadores.

Publicidade

O treino, realizado no centro de treinamento do Atlético em Vespasiano, foi interrompido momentaneamente quando Scarpa precisou ser auxiliado por Deyverson, seu companheiro de equipe, e um membro da comissão técnica. O jogador foi levado até o banco de reservas para iniciar imediatamente o tratamento com gelo, enquanto o restante do elenco continuou com as atividades programadas.

Scarpa pelo Atlético-MG – Fonte: Instagram/@gustavoscarpa10

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Qual é a gravidade da lesão de Gustavo Scarpa?

A lesão de Gustavo Scarpa preocupa a equipe técnica do Atlético, especialmente devido à proximidade da final do Campeonato Mineiro contra o América, marcada para o dia 8 de março. Scarpa, considerado titular absoluto, já iniciou sessões de fisioterapia e passará por exames médicos detalhados nos próximos dias para avaliar a extensão da lesão.

Impacto da lesão no desempenho do Atlético

A ausência de Gustavo Scarpa pode ser um desafio significativo para o Atlético, dado seu papel crucial no meio-campo. O jogador tem sido uma peça fundamental na estratégia do time, contribuindo tanto na criação de jogadas quanto na defesa. A equipe precisará encontrar alternativas táticas para suprir sua possível ausência na final do campeonato.

Como o Atlético está se preparando para a final do Campeonato Mineiro?

Apesar da preocupação com Scarpa, o Atlético segue focado na preparação para a final do Campeonato Mineiro. O técnico Cuca e sua comissão técnica estão avaliando diferentes formações e estratégias para garantir que o time esteja pronto para enfrentar o América. A equipe tem trabalhado intensamente nos treinos, ajustando detalhes e fortalecendo o entrosamento entre os jogadores.

Publicidade

O Atlético espera contar com a recuperação rápida de Scarpa, mas também está preparado para adaptar sua formação caso o jogador não esteja apto a participar da partida decisiva. A situação de Scarpa será monitorada de perto, e atualizações sobre sua condição devem ser divulgadas assim que os resultados dos exames forem conhecidos.