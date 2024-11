Gustavo Gómez aponta jogador do Flamengo como mais difícil de marcar

Mesmo afastado dos gramados por mais de dois meses devido a uma lesão no joelho durante um treino com a Seleção Brasileira, Pedro permanece como uma figura central na temporada do Flamengo. Com 11 gols, ele ainda lidera a artilharia do Brasileirão, evidenciando seu papel vital na performance do time carioca e sua relevância no cenário do futebol brasileiro.

Em meio a uma dura competição entre atacantes, a habilidade de Pedro é amplamente reconhecida por colegas e rivais. Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, ressaltou em entrevista a dificuldade de enfrentar o atacante do Flamengo, apontando-o como o oponente mais desafiador para marcar.

Pedro: um obstáculo para as defesas adversárias

A opinião de Gustavo Gómez sobre Pedro não é uma surpresa. Historicamente, Pedro tem sido um tormento para o Palmeiras, marcando sete gols em 14 partidas, mantendo uma média de 0,5 gol por jogo. Essa consistência prova o porquê de Pedro ser um atacante temido pelas defesas adversárias.

Nos últimos confrontos com o Palmeiras, Pedro mostrou um desempenho expressivo: anotou um gol em 2020; dois gols em quatro partidas em 2021; marcou três vezes em três jogos em 2023; e, em 2024, fez um gol em quatro encontros. Estes dados destacam seu impacto significativo nos clássicos do futebol brasileiro.

Marcar o Pedro não deve ser fácil mesmo, Gustavo Gómez! 😅#BrasileiraoNoSportv pic.twitter.com/KHmN1ak28J — sportv (@sportv) November 4, 2024

Pedro Manterá a Artilharia do Brasileirão?

Mesmo com Pedro afastado, sua posição como artilheiro do campeonato é ameaçada. Estêvão, do Palmeiras, igualou seus 11 gols, enquanto Hulk, do Atlético-MG, está logo atrás com dez gols. A disputa pela artilharia está acirrada, e a prolongada ausência de Pedro pode alterar o ranking dos principais goleadores.

Como o Flamengo Avançará sem Seu Artilheiro?

Sem Pedro, o Flamengo precisa se preparar para os desafios finais da temporada. O time enfrentará o Cruzeiro no Brasileirão e decidirá a Copa do Brasil contra o Atlético-MG. A falta de Pedro imporá a necessidade de um ajuste tático pelo Flamengo e exigirá um esforço coletivo para suprir a falta dos gols decisivos do atacante.

À medida que Pedro se dedica à sua recuperação com o objetivo de voltar aos campos em 2025, o Flamengo trabalha para permanecer competitivo e reforçar sua presença tanto no Brasileirão quanto em competições de eliminação direta. A expectativa é que o poder ofensivo do time continue em destaque, mesmo sem a presença de seu camisa 9.