Guarani x Palmeiras: horário, escalações e onde assistir

Em mais uma rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Guarani fora de casa, buscando melhorar sua posição no grupo. Após um empate sem gols com o Red Bull Bragantino, a pressão é grande sobre o time de Abel Ferreira para voltar a vencer e se aproximar do líder do Grupo D, o São Bernardo.

O Guarani, por sua vez, quer se redimir de uma derrota por 3 a 2 para o Mirassol. Com sete pontos somados até agora, o time lidera o Grupo B, mas vê a vice-liderança do Santos se aproximar. O jogo deste domingo (2), no tradicional estádio Brinco de Ouro, será crucial para ambos os times no decorrer do estadual.

Cesar Greco/Palmeiras

Onde Assistir ao Jogo Guarani x Palmeiras?

Os torcedores poderão acompanhar a transmissão do jogo entre Guarani e Palmeiras por várias plataformas. A Record vai transmitir ao vivo em canal aberto. Além disso, os fãs podem recorrer à CazéTV no YouTube e ao serviço de streaming Paulistão+, disponível no UOL Play, Zapping e Nosso Futebol.

Qual é a Atual Situação das Equipes?

Nos últimos cinco jogos, o Guarani tem se mostrado um adversário forte, apesar da recente derrota. O Palmeiras, apesar de ocupar uma posição menos confortável no campeonato, tem se mantido competitivo. No entanto, o desempenho recente evidenciado pela instabilidade da equipe nas últimas rodadas preocupa seus torcedores.

Guarani: A equipe vem se destacando no Grupo B, mesmo com o revés na última rodada.

Palmeiras: Buscando consistência, o time deseja encerrar a fase de empates e conquistar vitórias mais expressivas.

Quais Desfalques os Times Enfrentam?

Ambas as equipes enfrentam incertezas em relação à escalação final devido a lesões. O Guarani ainda não sabe se poderá contar com Alan Santos, Márcio Silva e Caio Mello, que estão em fase de recuperação. Gabriel Mesquita e Matheus Régis também são dúvidas para a partida deste domingo.

No Palmeiras, Abel Ferreira conta com o desfalque de Bruno Rodrigues e Paulinho, que ainda estão sob tratamento no departamento médico. Entretanto, nenhuma nova lesão foi reportada, mantendo o restante da equipe à disposição.

Expectativas e Palpites para o Confronto

Com uma forte campanha neste início de Paulistão, o Guarani buscará impor-se como mandante e explorar a instabilidade recente do Palmeiras. Enquanto isso, o Verdão precisa de um resultado positivo para acalmar os ânimos de sua torcida e se manter na disputa pelos pontos necessários para subir na tabela.

Baseado no desempenho atual de ambos os times, muitos esperam um confronto equilibrado, com cada equipe buscando controlar o jogo a seu modo. O palpite mais frequente sugere um empate de 1×1, destacando a importância do câmbio de estratégia durante o jogo.

