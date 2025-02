Grêmio chega a 10 estrangeiros no elenco

O Grêmio enfrenta um desafio peculiar neste início de temporada com sua legião de jogadores estrangeiros. Após a apresentação do belga Francis Amuzu, o clube pode chegar a 11 estrangeiros no elenco sob o comando do técnico Gustavo Quinteros. Isso levanta a questão de como manejar a equipe, já que as competições nacionais impõem limites para a escalação de atletas não brasileiros.

Com a ausência do zagueiro Kannemann, que está se recuperando de uma cirurgia no quadril, o Grêmio inicialmente lida com menos preocupações quanto ao número de estrangeiros disponíveis por partida. Entretanto, o retorno do defensor poderá complicar ainda mais o cenário para Quinteros, exigindo uma gestão cuidadosa do elenco para equilibrar as inscrições nas competições locais.

Como o Grêmio lida com a superlotação de estrangeiros?

Ao considerar a contratação do uruguaio Cristian Olivera, o Grêmio eventualmente atingirá um número de estrangeiros que será necessário rotacionar nas competições nacionais. No Campeonato Brasileiro, há um limite para a presença de estrangeiros por partida, enquanto, em contrapartida, a Copa Sul-Americana não impõe essa restrição, permitindo flexibilidade tática para o técnico.

Quinteros já enfatizou a importância de ajustar a formação de acordo com as necessidades do jogo. Com um elenco internacional focado no meio e ataque, as escolhas táticas variam entre dar mais força ofensiva ou solidez defensiva, dependendo das circunstâncias de cada confronto.

Quais são as implicações táticas e estratégicas?

A presença majoritária de estrangeiros no setor ofensivo tem mostrado resultados. Atualmente, o Grêmio possui o melhor ataque do Campeonato Gaúcho, com uma contribuição significativa de jogadores estrangeiros. Entre eles, Braithwaite e Pavón são destaques na artilharia, respondendo por boa parte dos gols da equipe até o momento.

Esta abundância de opções no ataque leva a uma estratégia focada em maximizar a produção ofensiva, enquanto a defesa permanece composta apenas por atletas nacionais. O técnico Quinteros, portanto, precisa trabalhar com uma combinação de atletas para cobrir todas as áreas do campo adequadamente, mantendo o time competitivo em todas as frentes.

Quais são as expectativas para o futuro?

A administração do Grêmio continua em busca de reforços, especialmente para a defesa. Com a janela de transferências aberta até o final de fevereiro e a necessidade de registrar atletas para as competições estaduais, um equilíbrio entre contratação e gestão de elenco é fundamental.

Este período de transferências oferece ao Grêmio a oportunidade de ajustar seu plantel e garantir que todos os setores da equipe estejam suficientemente cobertos. Com novos desafios no cenário nacional e internacional, as decisões tomadas agora podem determinar o sucesso do time ao longo da temporada.