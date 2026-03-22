Gian Oddi foi um dos 40 votantes da eleição de PLACAR que listou os 100 maiores jogadores de todos os tempos. O comentarista da ESPN Brasil relembrou uma reportagem de capa que escreveu para PLACAR, ainda em 2012, na qual já alertava que Lionel Messi tinha números e projeção suficiente para rivalizar com Pelé no fim de carreira. Apesar de eleger o Rei como número 1, Oddi vê o argentino cada vez mais próximo na disputa.

“Eu entendo que essa briga é apertada, de verdade. Não concordo com essa coisa de que ‘com Pelé não se mexe’, como se fosse um Deus ou um mito. Estamos falando sobre jogadores de futebol, ainda que a mitificação de jogadores também seja importante neste debate.”, afirmou Gian Oddi.

“Não acho nenhum absurdo [que alguém aponte o Messi à frente] de Pelé. Existe uma discussão sobre a qual não deveríamos tapar os olhos e ouvidos. Faz sentido discutir e sempre vai depender dos critérios escolhidos. Eu ainda deixo o Pelé acima do Messi, por um motivo. Eu coloquei Cristiano Ronaldo em quarto como o superatleta, Maradona em terceiro como Deus, e Messi em segundo como o jogador fora de série. De alguma maneira, o Pelé une estes três aspectos. Ele era um superatleta de sua época. Tem também um aspecto mítico, ainda que menos que o Maradona, tanto que muitos não permitem que ele seja comparado. E sobre ser um super jogador, não preciso nem me estender, os números falam pelo Pelé.”

Assista ao vídeo na íntegra e confira o top 10 de Gian Oddi:

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