Gatito deixa Botafogo e retorna ao Cerro como ‘presente de Natal’

O torcedor do Cerro Porteño, do Paraguai, recebeu um belo presente de Natal na madrugada desta quarta-feira, 25 de dezembro. O goleiro Gatito Fernández deixou o Botafogo após oito temporadas para retornar ao clube que o revelou.

Publicidade

O atleta de 36 anos estreou profissionalmente pelo Cerro em 2009 e, entre empréstimos a outros clubes, ficou no tradicional clube de Assunção até 2014, quando iniciou sua trajetória no Brasil, primeiro por Vitória e Figueirense até se consolidar como ídolo do Botafogo a partir de 2017.

¡Gatito Fernández vuelve a casa! 🐱🏟️ pic.twitter.com/OT20Xm3Tp5 — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) December 25, 2024

Filho de Gato Fernández, goleiro que atuou por Palmeiras e Inter nos anos anos 1990, Gatito tornou-se o jogador estrangeiro com mais jogos disputados pelo Botafogo (218).

Publicidade

Em 2024, foi reserva de John, mas participou de momentos importantes, como a classificação diante do Red Bull Bragantino na fase preliminar da Libertadores. Gatito retornou à seleção paraguaia sob o comando de Gustavo Alfaro e agora deverá ter mais chances como titular no Cerro Porteño.

O atleta paraguaio deixa Generial Severiano como ídolo, e com os títulos do Brasileirão e da Libertadores de 2024, além do Campeonato Carioca de 2018 e a Série B de 2021.