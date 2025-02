Gabigol tem números melhores no Cruzeiro do que no Flamengo, entenda

No início da temporada 2025, o atacante Gabigol tem demonstrado um desempenho impressionante no Cruzeiro, superando suas performances anteriores. Em apenas cinco jogos, incluindo dois amistosos nos Estados Unidos, ele já marcou quatro gols, emergindo como o artilheiro do Campeonato Mineiro. Este início no time mineiro destaca-se em relação ao seu desempenho no Flamengo, em 2019, quando ele marcou apenas no sexto jogo.

A expectativa era alta quando Gabigol ingressou no Cruzeiro, e ele rapidamente começou a corresponder. Após um início sem gols nas primeiras partidas contra São Paulo, Atlético-MG e Betim, ele logo encontrou seu ritmo. Marcou três gols na vitória por 4 a 1 sobre o Itabirito e mais um contra o Uberlândia, firmando seu status como um dos principais atacantes em atuação no campeonato.

Gabigol marcou de novo pelo Cruzeiro. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Qual foi o desempenho de Gabigol no Flamengo em 2019?

Em contraste com seu começo no Cruzeiro, Gabigol teve um início mais lento no Flamengo em 2019. Seu primeiro gol veio apenas no sexto jogo, durante uma goleada por 4 a 1 sobre o Americano. Antes disso, passou em branco nas partidas contra Resende, Botafogo, Boavista, Cabofriense e Fluminense. Somente no oitavo jogo, contra o San José, da Bolívia, ele alcançou o marco de quatro gols na temporada, demonstrando uma evolução gradativa naquela fase.

Impacto no Campeonato Mineiro

Atualmente, Gabigol lidera a artilharia do Campeonato Mineiro com seus quatro gols, destacando-se em comparação a outros jogadores como David Braga e Gustavão (Athletic), Jonathas e Elizari (América-MG), Eurico (Betim) e Luan Augusto (Democrata GV), todos com três gols cada. Essa liderança evidencia sua importância para o Cruzeiro e o impacto direto de suas contribuições no campo.

O que esperar dos próximos desafios de Gabigol com o Cruzeiro?

Nesta semana, Gabigol enfrentará dois importantes clássicos regionais, os primeiros em competições oficiais com o Cruzeiro. Na quarta-feira, o time enfrentará o América-MG no Estádio Independência, seguido de um confronto contra o Atlético-MG no Mineirão, no domingo. Estes jogos serão testes cruciais para consolidar sua posição como artilheiro e ajudar o Cruzeiro a conseguir vitórias significativas.

Perspectivas para a temporada

Com um começo de temporada tão promissor, as expectativas em torno de Gabigol no Cruzeiro continuam altas. Sua rápida adaptação e capacidade de marcar gols decisivos serão vitais para o sucesso contínuo do time no Campeonato Mineiro e demais competições. A torcida, certamente, está animada para ver como ele evoluirá ao longo da temporada, esperando que mantenha seu status de artilheiro e lidere o time em busca de conquistas.

