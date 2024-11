Gabigol pode se tornar o jogador mais bem pago do Brasil

O Cruzeiro estaria com tudo certo para ter Gabriel Barbosa para a temporada de 2025. Essa estratégia promete não apenas fortalecer o elenco, mas também oferecer ao atacante um aumento significativo em sua remuneração após sua passagem pelo Flamengo.

Publicidade

No Flamengo, Gabigol está sob contrato desde 2020, recebendo cerca de R$ 1,45 milhão mensais. Em busca de melhores condições financeiras após o fim do vínculo, ele encontrou no Cruzeiro a valorização desejada. Na Toca da Raposa, seus ganhos serão superiores a R$ 3 milhões por mês, colocando-o entre os jogadores mais bem pagos do país.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Impacto Financeiro da Chegada de Gabigol no Cruzeiro

A contratação de Gabriel Barbosa pelo Cruzeiro transcende o alto salário. O acordo inclui um pacote de remuneração abrangente, contemplando direitos de imagem e luvas, e reflete a aquisição de seus direitos econômicos. Essa estrutura foi um atrativo fundamental oferecido pelo Cruzeiro para garantir o acerto com o jogador.

Com a chegada de Gabigol, o Cruzeiro prepara-se para gerenciar um dos maiores salários do futebol brasileiro. Anteriormente, Matheus Pereira detinha o maior salário da equipe, após ser adquirido do Al Hilal por R$ 30 milhões. Contudo, Gabigol agora estabelece um novo padrão salarial no clube.

O Peso de Gabigol no Contexto Nacional

Além de liderar a folha salarial do Cruzeiro, Gabigol poderá superar outros nomes de destaque no cenário nacional. Em comparação, seu salário mensal poderá ultrapassar o de Memphis Depay, do Corinthians, que recebe aproximadamente R$ 2,5 milhões. Esta comparação destaca a importância da contratação e a expectativa em torno de Gabigol no novo time.

Publicidade

Salário mensal de R$ 3 milhões

Inclui direitos de imagem e luvas

Possibilidade de bônus por desempenho

Razões para a Contratação de Gabigol pelo Cruzeiro

O interesse do Cruzeiro em contar com Gabigol começou a se manifestar no meio do ano, em meio às especulações sobre a não renovação de seu contrato com o Flamengo. Com o fim do vínculo se aproximando, o clube mineiro esperou o momento certo para negociar livremente com o atacante. Nos últimos meses, as negociações foram concluídas, e o acordo se tornará efetivo em 2025.

Essa contratação não apenas fortalece o elenco do Cruzeiro com um jogador da seleção nacional, mas também demonstra o comprometimento do clube em investir em talentos de alto desempenho para competir em grandes competições no Brasil e na América Latina. Agora, a expectativa é observar como Gabigol se integrará à equipe e contribuirá para o sucesso nas futuras temporadas.