O meio-campista brasileiro Douglas Luiz ganhou sequência na Juventus sob o comando do técnico Luciano Spalletti. As ausências de nomes frequentes do setor, como Manuel Locatelli e Khéphren Thuram, abriram espaço para o jogador acumular minutagem entre os titulares da equipe em Turim.

Oscilações táticas e concorrência no meio-campo

De acordo com informações do jornal La Gazzetta dello Sport, o volante vinha correspondendo aos pedidos de Spalletti para acelerar a circulação de bola e atuar com maior verticalidade. No entanto, exibições recentes voltaram a apresentar oscilações, coincidindo com o crescimento de produção do neerlandês Teun Koopmeiners no setor.

Retorno de titulares e peso do mercado europeu

A margem de segurança do atleta tende a diminuir nas próximas semanas. O volante Manuel Locatelli tem retorno gradual aos gramados previsto para o fim de janeiro, período em que a janela de transferências estará na reta final e a diretoria bianconera definirá as peças para o restante do calendário esportivo.

Diante desse cenário, a consistência em campo nas próximas partidas é considerada internamente como um teste decisivo para a afirmação do atleta. Caso não convença a comissão técnica, a permanência de Douglas Luiz e seu espaço no elenco da equipe italiana poderão ser reavaliados.