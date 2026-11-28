O Inter de Milão não tomou conhecimento do Genoa e venceu por 4 a 0 na tarde deste sábado, no San Siro, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Com amplo domínio da posse de bola e eficiência máxima nas finalizações certas, os donos da casa construíram o placar com tranquilidade e assumiram a segunda colocação do torneio.

Eficiência e vantagem construída no primeiro tempo

A equipe comandada pelo técnico Chivu ditou o ritmo desde o início, terminando a partida com 71% de posse de bola. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 29 minutos, quando Lautaro Martínez balançou as redes. Aos 40 minutos, o próprio Lautaro serviu Marcus Thuram, que ampliou para o Inter de Milão.

Ainda na primeira etapa, os mandantes chegaram a ter um gol anulado após revisão do VAR aos 44 minutos. No entanto, a pressão continuou e, aos 48 minutos, Petar Sučić converteu cobrança de pênalti, levando o time para o intervalo com uma confortável vantagem de 3 a 0.

Controle e números finais

Na volta para o segundo tempo, o cenário se manteve. Aos 9 minutos, Marcus Thuram marcou o seu segundo gol no jogo, o quarto do Inter, selando a goleada. A precisão ofensiva do Inter de Milão chamou a atenção: a equipe acertou quatro finalizações no gol durante toda a partida, e todas resultaram em bola na rede. Do outro lado, o Genoa tentou responder e finalizou 10 vezes no total, sendo três no alvo, mas parou no goleiro Provedel, que registrou três defesas.

O confronto também refletiu o momento das equipes na competição. Contando este jogo, o Inter de Milão soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Genoa, comandado por De Rossi, amarga sua segunda derrota na mesma sequência, que conta ainda com três vitórias.

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Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Inter de Milão, que era o 3º colocado, chega a 32 pontos e assume a vice-liderança do Campeonato Italiano. O Genoa, por sua vez, fica na 10ª posição, mantendo os 16 pontos que tinha antes do início da rodada.

O Inter de Milão volta a campo no próximo sábado (05/12), quando enfrenta o Frosinone pelo Campeonato Italiano. Na sequência, na quarta-feira (09/12), terá compromisso contra o Borussia Dortmund pela UEFA Champions League. O Genoa buscará a recuperação no domingo (06/12), recebendo o Torino, também pelo torneio nacional.