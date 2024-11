Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (30/11/2024)

Neste sábado, 29, é o dia do principal jogo do ano no futebol brasileiro: a final da Libertadores da América. Além disso, teremos rodadas dos campeonatos nacionais espalhados pelo mundo, com Premier League, Bundesliga, LaLiga e Série A italiana.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Copa Libertadores

17h – Atlético MG x Botafogo (TV Globo / ESPN / Disney+ Brasil)

Brasileirão série A

19h30 – Criciúma x Corinthians (Premiere / Prime Video)

(Premiere / Prime Video) 19h30 – Cuiabá x Bahia (Premiere)

(Premiere) 21h30 – Vasco x Atlético GO (Premiere / Sportv)

Premier League

12h – Brentford x Leicester (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 12h – Crystal Palace x Newcastle (Disney+ Brasil / ESPN2)

(Disney+ Brasil / ESPN2) 12h – Forest x Ipswich (Disney+ Brasil / ESPN4)

(Disney+ Brasil / ESPN4) 12h – Wolves x Bournemouth (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 14h30 – West Ham x Arsenal (Disney+ Brasil)

LaLiga

10h – Barcelona x Las Palmas (Disney+ Brasil / ESPN)

(Disney+ Brasil / ESPN) 12h15 – Alavés x Leganés (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 14h30 – Espanyol x Celta (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 17h – Real Valladolid x Atlético de Madrid (Disney+ Brasil / ESPN4)

Série A italiana

11h – Como x Monza (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 14h – Milan x Empoli (Disney+ Brasil / ESPN4)

(Disney+ Brasil / ESPN4) 16h45 – Bologna x Venezia (Disney+ Brasil)

Bundesliga

11h30 – Union Berlin x Leverkusen (Sportv / Prime Video / Youtube CazéTV)

(Sportv / Prime Video / Youtube CazéTV) 11h30 – Augsburg x Bochum (Youtube CazéTV)

(Youtube CazéTV) 11h30 – Leipzig x Wolfsburg

11h30 – Freiburg x M’gladbach

11h30 – Bremen x Stuttgart (Youtube CazéTV)

(Youtube CazéTV) 14h30 – Borussia Dortmund x Bayern de Munique (RedeTV! / Youtube CazéTV)

