Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (25/10/2024)

Hoje, o futebol promete grandes emoções com partidas que vão agitar competições nacionais e internacionais. No Brasileirão Série B, Avaí enfrenta o Vila Nova e Goiás joga contra o Amazonas, ambos os jogos às 21h30, trazendo confrontos decisivos para a reta final do campeonato.

Além disso, grandes ligas europeias também têm destaque, com a Premier League trazendo Leicester x Forest às 16h e LaLiga com Espanyol x Sevilla no mesmo horário.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Brasileirão série B

21h30 – Avaí x Vila Nova

21h30 – Goiás x Amazonas

Premier League

16h – Leicester x Forest

LaLiga

16h – Espanyol x Sevilla

Série A italiana

13h30 – Udinese x Cagliari

15h45 – Torin x Como

Bundesliga

15h30 – Mainz 05 x Borussia M’gladbach

Ligue 1