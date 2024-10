Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (20/10/2024)

O domingo promete fortes emoções no futebol brasileiro. O Palmeiras visita o Juventude podendo colar de vez no líder Botafogo. Além disso, Corinthians e Flamengo se enfrentam por uma vaga na final da Copa do Brasil.

No futebol internacionl, destaque para Liverpool x Chelsea pela Premier League, onde o Liverpool pode ampliar vantagem na liderança, e o Chelsea pode entrar no G4 da competição.

Jogos de hoje: horários e onde assistir

Brasileirão série A

20h – Juventude x Palmeiras (Premiere / Sportv)

Brasileirão série B

11h – Operário-PR x Paysandu (Premiere / TV Brasil / Youtube Goat)

(Premiere / TV Brasil / Youtube Goat) 18h30 – Ponte Preta x Guarani (Premiere / TV Brasil / Youtube Goat)

(Premiere / TV Brasil / Youtube Goat) 19h30 – Sport x Botafogo – SP (Premiere / Sportv)

Copa do Brasil

16h – Corinthians x Flamengo (Premiere / SporTV / TV Globo / Prime Video)

Premier League

10h – Wolves x Manchester City (Disney+ / ESPN)

(Disney+ / ESPN) 12h30 – Liverpool x Chelsea (Disney+ / ESPN)

LaLiga

09h – Mallorca x Rayo Vallecano (Disney+)

(Disney+) 11h15 – Atlético de Madrid x Leganés (Disney+ / ESPN)

(Disney+ / ESPN) 13h30 – Villarreal x Getafe (Disney+)

(Disney+) 16h – Barcelona x Sevilla (Disney+ / ESPN)

Série A italiana

07h30 – Empoli x Napoli (Disney+ / ESPN)

(Disney+ / ESPN) 10h – Lecce x Fiorentina (Disney+)

(Disney+) 10h – Venezia x Atalanta (Disney+)

(Disney+) 13h – Cagliari x Torino (Disney+ / ESPN)

(Disney+ / ESPN) 15h45 – Roma x Inter (Disney+)

Bundesliga

10h30 – Kiel x Union Berlin

12h30 – Wolfsburg x Bremen (TV Cultura)

Ligue 1