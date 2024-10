Corinthians x Flamengo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, 20, na Neo Química Arena, em São Paulo, em uma partida crucial pelas semifinais da Copa do Brasil de 2024. O confronto ocorre às 16h, horário de Brasília, e possui um clima de alta tensão devido à vitória prévia do Flamengo por 1 a 0 no jogo de ida. Este resultado favorece o clube carioca, que joga por um empate para garantir sua vaga na final diante do Atlético-MG, que eliminou o Vasco.

Apesar das dificuldades enfrentadas na temporada, o Corinthians busca inspiração na vitória esmagadora sobre o Athletico-PR para complicar o jogo para o Flamengo. O time comandado por Ramón Díaz precisa de uma vitória para avançar e terá de lidar com a ausência de Memphis Depay, cuja inscrição na Copa do Brasil não foi realizada a tempo. Contudo, Talles Magno, recuperado de lesão, retorna à equipe trazendo um reforço significativo.

Qual é a situação atual do Corinthians na Copa do Brasil?

O Corinthians chega a este duelo decisivo ainda buscando um encaixe ideal em sua formação após uma temporada irregular, mas com esperanças renovadas após sua recente goleada no Brasileirão. A equipe está focada não apenas na Copa do Brasil, mas também se mantém viva na campanha da Copa Sul-Americana, na qual enfrenta o Racing na próxima semana. Esse calendário denso desafia o Timão a equilibrar força máxima e estratégia para sobreviver em duas importantes competições.

Provável Corinthians: Hugo Souza; Matheusinho (Fagner), André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Martínez, Bidon (Charles), André Carrillo e Garro; Romero e Yuri Alberto.

Como chega o Flamengo para a semifinal contra o Corinthians?

O Flamengo, após conquistar uma vitória mínima no jogo de ida, decidiu aprimorar sua preparação com treinos de pênaltis, prevendo uma possível disputa decisiva. A equipe dirigida por Filipe Luís, que optou por um time misto na recente derrota para Fluminense, se reconstrói com suas principais estrelas recuperadas do desgaste físico. Nomes como Gerson, Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta estão prontos para retomar a titularidade e contribuir para o avanço do clube na competição.

Provável Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O histórico entre Corinthians e Flamengo influencia o resultado?

Historicamente, o duelo Corinthians x Flamengo revela equilíbrio, embora o Flamengo mantenha uma leve vantagem com 62 vitórias diante de 57 do Corinthians em confrontos diretos. Em 2024, o Flamengo tem levado a melhor, vencendo dois confrontos realizados no Maracanã. Porém, jogando em casa, o Corinthians pretende reverter essa sequência e projetar o seu melhor desempenho na semifinal da Copa do Brasil diante de sua torcida.

Onde assistir ao clássico entre Corinthians x Flamengo?

Para os torcedores que desejam acompanhar este aguardado embate, o jogo será transmitido pela TV aberta, através da TV Globo, e na TV por assinatura, pelo Sportv. Aqueles que preferirem assistir via streaming podem contar com o serviço pay-per-view do Premiere, oferecendo ampla cobertura do evento.