Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (16/12/2024)

A segunda-feira chega com a finalização da rodada dos campeonatos nacionais europeus. O destaque fica para o confronto do topo da tabela italiana, no jogo entre Lazio x Inter.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Premier League

17h – Bournemouth x West Ham (Disney+ Brasil / ESPN2)

Série A italiana

16h45 – Lazio x Inter (Disney+ Brasil)

Liga Portugal