Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (12/12/2024)

Nesta quinta-feira, as competições da UEFA seguem a todo vapor, com a Champions League Feminina, a Europa League e a Conference League. Os principais jogos são o do Barcelona pela Champions, e o Manchester United pela Europa League.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Jogos do dia: horários e onde assistir

UEFA Champions League Feminina

14h45 – Bayern de Munique x Juventus (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 14h45 – Juventus (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 17h – Hammarby x Barcelona (Max)

(Max) 17h – Manchester City x St. Polten (Sem transmissão)

UEFA Europa League

14h45 – Ludogorets x AZ (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 14h45 – Malmo x Galatasay (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 14h45 – Olympiacos x Twente (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 14h45 – PAOK x Ferencvários (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 14h45 – Roma x Braga (Band)

(Band) 14h45 – USG x Nice (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 14h45 – Hoffenheim x FCSB (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 14h45 – Viktoria Plzen x Manchester United (Prime Video / Youtube CazéTV)

(Prime Video / Youtube CazéTV) 17h – Ajax x Lazio (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 17h – Glimt / Besiktas (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 17h – Porto x Midtjylland (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 17h – Elfsborg x Qarabag (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 17h – M. Tel-Aviv x RFS (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 17h – Lyon x Frankfurt (Prime Video / Youtube CazéTV)

(Prime Video / Youtube CazéTV) 17h – Rangers x Tottenham (Rangers x Tottenham)

(Rangers x Tottenham) 17h – Real Sociedad x Dynamo Kyiev (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 17h – Slavia Praha x Aderlecht (Sem transmissão)

UEFA Conference League