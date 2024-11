Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (12/11/2024)

Nesta terça-feira, 11, a agenda de jogos está preenchida com confrontos da série B do campeonato brasileiro e do início da terceira rodada da Champions League feminina.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Brasileirão série B

19h – América MG x Ituano (Premiere / Sportv)

(Premiere / Sportv) 21h – Guarani x Amazonas (Premiere / Sportv / TV Brasil)

(Premiere / Sportv / TV Brasil) 21h30 – Botafogo SP x Ceará (Premiere / Sportv / Band)

UEFA Champions League feminina