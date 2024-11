Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (02/11/2024)

Este sábado, 2, será repleto de jogos nos campeonatos nacionais ao redor do mundo. A Premier League contará com 8 rodadas, enquanto LaLiga teve jogos adiados em razão das enchentes na região de Valência. Nacionalmente, as séries A e B do Brasileirão apresentam jogos importantes.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Brasileirão série A

16h – RB Bragantino x Cuiabá (Premiere)

(Premiere) 18h30 – Athletico x Vitória (Prime Video)

(Prime Video) 18h30 – Juventude x Fortaleza (Premiere)

Brasileirão série B

16h30 – Santos x Vila Nova (Premiere)

(Premiere) 17h – Chapecoense x Novorizontino (Premiere / TV Brasil)

(Premiere / TV Brasil) 17h – Goiás x Guarani (Premiere / Band)

Premier League

9h30 – Newcastle x Arsenal (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 12h – Bournemouth x Manchester City (Disney+ Brasil / ESPN)

(Disney+ Brasil / ESPN) 12h – Ipswich x Leicester (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 12h – Liverpool x Brighton (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 12h – Forest x West Ham (Disney+ Brasil / ESPN4)

(Disney+ Brasil / ESPN4) 12h – Southampton x Everton (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 14h30 – Wolves x Crystal Palace (Disney+ Brasil / ESPN)

LaLiga

10h – Osasuna x Real Valladolid (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 12h15 – Girona x Leganés (Disney+ Brasil)

Série A italiana

11h – Bologna x Lecce (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 14h – Udinese x Juventus (Disney+ Brasil / ESPN4)

(Disney+ Brasil / ESPN4) 16h45 – Monza x Milan (Disney+ Brasil)

Bundesliga

11h30 – Frankfurt x Bochum

11h30 – Bayern x Union Berlim (Prime Video / Youtube CazéTV)

(Prime Video / Youtube CazéTV) 11h30 – Kiel x Heidenheim

11h30 – Hoffenheim x St. Paulo

11h30 – Wolfsburg x Augsburg

14h30 – Dortmund x Leipzig (RedeTV! / Prime Video / Youtube CazéTV)

Ligue 1

13h – PSG x Lens (Prime Video / Youtube CazéTV)

(Prime Video / Youtube CazéTV) 15h – Brest x Nice

17h – Saint-Etienne x Strasbourg

Liga portuguesa