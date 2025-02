Fortaleza renova certificado da CBF com investimentos na base

O Fortaleza Esporte Clube, mais uma vez, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de jovens talentos ao renovar o Certificado de Clube Formador emitido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Este certificado é uma importante validação do esforço contínuo do clube em suas categorias de base, garantindo que os princípios e normas estabelecidos pela CBF sejam rigorosamente cumpridos.

Ao obter esta renovação, o Fortaleza consolida seu status de referência no trabalho com jovens atletas. A diretoria e os envolvidos nas atividades do Centro de Treinamento Ribamar Bezerra destacam a importância desse reconhecimento, que não só atesta a qualidade do projeto de base, mas também motiva a continuidade e o aprimoramento deste trabalho.

Jogadores do Sub-17 do Fortaleza – Fonte: Instagram/@fortalezaesportes

Quais são os benefícios de ser um clube formador certificado?

Ser um Clube Formador certificado pela CBF traz diversos benefícios para o Fortaleza. Primeiramente, a certificação oferece uma proteção legal adicional em relação aos direitos dos jovens atletas, ao evitar transferências precoces e sem justa compensação. Além disso, fortalece a confiança dos pais e responsáveis nos métodos de treinamento e na infraestrutura oferecida pelo clube.

A certificação também destaca o comprometimento do clube com altos padrões de formação, uma vez que é necessário atender a exigências rigorosas. Essas normas incluem fatores como infraestrutura, equipe técnica qualificada e programas educacionais para os atletas. O cumprimento desses requisitos demonstra a seriedade do Fortaleza em proporcionar um ambiente adequado para o desenvolvimento futebolístico e pessoal dos seus jogadores.

Como o Fortaleza destacou-se nas competições de base?

Recentemente, as categorias de base do Fortaleza têm mostrado performances notórias em competições nacionais e internacionais. Em 2024, a equipe conquistou um total de 22 troféus, destacando-se em competições estaduais ao vencer seis das sete disputadas. Adicionalmente, o clube fez história ao alcançar pela primeira vez a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, um feito marcante para a instituição.

Neste ano, a equipe sub-13 protagonizou uma vitória memorável na Eurocup Delfzijl, ao vencer o Bayern de Munique na final com um placar de 4 a 2. Esses sucessos não apenas ressaltam o talento dos jovens atletas, mas também refletem a qualidade do planejamento e execução dos treinadores e gerentes envolvidos no desenvolvimento desses jogadores.

Qual é o impacto destes resultados no time principal?

O desempenho promissor das categorias de base tem um impacto direto no time principal. No início da temporada de 2025, cinco atletas que participaram da tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida como Copinha, foram convocados para compor o elenco profissional do Fortaleza, com quatro deles efetivamente entrando em campo.

Esse tipo de transição é fundamental não apenas para o fortalecimento do time principal, mas também para mostrar aos jovens atletas que o caminho até o futebol profissional é viável dentro do Fortaleza. O clube, assim, mantém uma sólida ponte entre seus programas de formação e a equipe profissional, assegurando que o talento desenvolvido dentro da casa tenha a oportunidade de brilhar em níveis mais altos.

Qual é o futuro do trabalho de base no Fortaleza?

O Fortaleza Esporte Clube continua empenhado em evoluir e aprimorar o seu projeto de base. A renovação do Certificado de Clube Formador é vista como um incentivo para continuar investindo em tecnologia, infraestrutura e capacitação técnica. A ambição do clube é permanecer entre os melhores do país nesse segmento, assegurando que uma base sólida apoie o futuro do time.

O clube planeja dar continuidade ao seu trabalho árduo, sempre com a ciência de que uma base forte sustenta um clube gigante. Espera-se que, com a manutenção e a ampliação dos seus esforços na formação de atletas, o Fortaleza continue sendo um celeiro de talentos que abastece não só o próprio time, mas também o futebol brasileiro como um todo.

