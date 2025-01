Fortaleza fecha o maior patrocínio da história do clube

O Fortaleza Esporte Clube conquistou uma marca histórica ao fechar o maior patrocínio já registrado no futebol cearense. A parceria com a Cassino Bet, no valor de R$ 35 milhões por ano, totaliza R$ 70 milhões em um contrato de dois anos, estabelecendo um novo padrão de investimento no clube. Essa colaboração não apenas simboliza um sucesso financeiro significativo, como também reforça o reconhecimento do Fortaleza em âmbito nacional.

Publicidade

Esta conquista financeira coincide com um momento de êxito esportivo do clube. Em 2024, o Fortaleza alcançou feitos notáveis, como a conquista do tricampeonato da Copa do Nordeste. Além disso, o Leão encerrou o Campeonato Brasileiro Série A no G-4, garantindo assim a participação na fase de grupos da Taça Libertadores. Esses resultados evidenciam o crescimento contínuo da equipe cearense, que agora mira novos objetivos para a próxima temporada.

Santos atualmente defende o Fortaleza. Fonte: @goleirosantosoficial



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Quais são os planos do Fortaleza para 2025?

Com o reforço financeiro proporcionado pelo novo patrocínio, o Fortaleza traçou metas ambiciosas para 2025. O clube planeja retomar a hegemonia no Campeonato Cearense, buscar mais um título na Copa do Nordeste e continuar a ascensão no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Fortaleza almeja um desempenho ainda melhor na Taça Libertadores, visando consolidar-se como uma força emergente no cenário sul-americano.

Publicidade

Novos reforços e destaques no elenco

O clube também aposta em aquisições estratégicas para fortalecer o elenco. Entre os novos reforços, destaca-se a contratação de Carlos Eduardo, oriundo da base do Votuporanguense, que quase enfrentou um duro revés pessoal ao correr o risco de ter a perna amputada devido a uma infecção. Já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), o jogador aguarda para estrear em campo sob a orientação da comissão técnica.

O Fortaleza também traz o ganês Michael Quarcoo, ressaltando a presença africana no time após um hiato de nove anos. A estreia de Quarcoo é vista como um marco e uma oportunidade de mostrar o talento internacional em solo cearense, enriquecendo ainda mais o elenco do Leão do Pici.

Desempenho notável e desafios futuros

O Fortaleza vem se destacando não apenas pelos resultados financeiros e contratações, mas também por suas atuações impressionantes em campo. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda demonstrou sua qualidade ao aplicar uma goleada histórica de 7 a 0 contra o Cariri, o que representa o maior triunfo do clube na “Era Vojvoda”. Este resultado evidencia o potencial ofensivo e a solidez estratégica do Fortaleza.

Publicidade

Com um calendário desafiador pela frente, incluindo jogos decisivos na Libertadores e competições nacionais, o clube se prepara para enfrentar adversários de maior calibre. O Fortaleza visa capitalizar sobre suas recentes conquistas e aprimorar seu desempenho, estabelecendo-se firmemente como um protagonista do futebol brasileiro.