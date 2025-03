Fluminense x Volta Redonda: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Carioca

Após uma impressionante vitória por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá na Copa do Brasil, o Fluminense se prepara para enfrentar o Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca 2025. O jogo de ida será realizado no icônico Maracanã, que promete receber um grande público para apoiar o Tricolor Carioca. Este confronto é aguardado com grande expectativa, especialmente após a recente performance ofensiva do Fluminense sob o comando de Mano Menezes.

Publicidade

O Volta Redonda, por sua vez, chega como a segunda melhor equipe da fase inicial do Estadual, demonstrando organização e consistência. O embate entre essas duas equipes promete ser um dos mais emocionantes da temporada, com o Fluminense buscando manter o embalo e o Volta Redonda tentando surpreender mais uma vez.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Onde assistir ao jogo Fluminense x Volta Redonda?

Os torcedores que desejam acompanhar o confronto entre Fluminense e Volta Redonda poderão assistir à partida pela Band, em transmissão aberta, ou pelo canal GOAT no YouTube. A bola começará a rolar no Maracanã às 18:00, horário de Brasília, neste domingo, 2 de março de 2025.

Desfalques e preparação das equipes

O Fluminense terá que lidar com algumas ausências importantes para este jogo. Paulo Henrique Ganso, que está se recuperando de uma miocardite leve, já voltou aos treinos, mas ainda não está em condições de jogar. Thiago Silva, por sua vez, é dúvida devido a dores no calcanhar. Esses desfalques podem impactar a estratégia do time, que busca manter a confiança em alta após a goleada recente.

Por outro lado, o Volta Redonda não possui desfalques confirmados e entrará em campo com força total. O meia Pierre, destaque do time com três assistências no campeonato, é uma peça-chave na criação de jogadas e pode ser decisivo no confronto contra o Fluminense.

Publicidade

Quais são as expectativas para o confronto?

Apesar de o Fluminense ter um elenco tecnicamente superior, o Volta Redonda tem se mostrado uma equipe bem organizada e difícil de ser batida. Nos últimos encontros, o Voltaço tem sido um adversário complicado para o Tricolor, o que sugere um jogo equilibrado. A expectativa é de que o confronto termine empatado, com ambas as equipes buscando a vitória no jogo de volta.

Retrospectiva e desempenho recente

Nos últimos cinco jogos, o Fluminense tem mostrado uma evolução, especialmente no aspecto ofensivo, mas ainda busca consistência defensiva. O Volta Redonda, por sua vez, manteve uma regularidade que o coloca como um dos times mais organizados do futebol carioca atualmente. Este equilíbrio de forças promete um duelo acirrado no Maracanã.

Com a torcida a seu favor e a confiança renovada, o Fluminense tentará impor seu jogo e sair na frente no primeiro confronto da semifinal. Já o Volta Redonda buscará explorar as falhas do adversário e garantir um bom resultado fora de casa.