Fluminense x Criciúma: horário, escalações e onde assistir

Em uma fase decisiva do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira no lendário Maracanã, em um confronto crucial na luta contra o rebaixamento. Apenas um ponto separa as equipes na tabela, tornando cada jogo vital para suas esperanças de permanecer na primeira divisão.

O Fluminense chega após um empate recente com o Fortaleza, estendendo sua sequência de jogos sem vitórias para quatro. Apesar disso, jogará em casa contando com o apoio fervoroso de sua torcida, o que pode ser fundamental nesta reta final. Por outro lado, o Criciúma enfrenta um momento ainda mais complicado, vindo de três derrotas consecutivas.

Situação Atual na Tabela

O Fluminense está na 16ª posição, com 38 pontos, enquanto o Criciúma ocupa a 17ª posição, com 37 pontos. Este jogo é crítico; uma vitória pode oferecer um breve alívio na batalha contra a queda, enquanto o perdedor ficará mais próximo do temido Z4.

Historicamente, o Fluminense tem vantagem: em 25 confrontos, venceu 15 contra seis vitórias do Criciúma. No entanto, o último confronto terminou em empate por 1 a 1, prometendo um jogo equilibrado e repleto de emoções.

Onde Assistir Fluminense x Criciúma?

O jogo será transmitido exclusivamente pelo canal Premiere em pay-per-view, com início às 19h, horário de Brasília. Para os torcedores internacionais, serviços como Fanatiz nos EUA e Canadá oferecem opções de transmissão.

Expectativas para o Jogo

O Fluminense jogará praticamente com elenco completo, apenas desfalcado dos jovens Lelê e Ignácio devido a lesões. O Criciúma, porém, não contará com Claudinho, suspenso, mas tem o reforço de Wilker Ángel e Miguel Trauco de volta ao time.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Keno (Lima ou Serna) e Kauã Elias.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Newton, Fellipe Mateus e Matheusinho; Allano (Felipe Vizeu) e Bolasie.

Pressionado por resultados, o técnico Mano Menezes busca pôr fim à sequência sem vitórias, enquanto Cláudio Tencati, técnico do Criciúma, ajusta sua equipe para tentar surpreender no Maracanã. Com o Fluminense favorito por jogar em casa e pela qualidade técnica de seu elenco, resta ver qual equipe sairá vitoriosa nesta batalha vital pela permanência na elite do futebol brasileiro.