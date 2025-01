Fluminense quer Cuellar, ex-volante do Flamengo

Visando aumentar a competitividade de seu elenco para a temporada de 2025, o Fluminense está de olho em Gustavo Cuéllar, volante colombiano de 32 anos. Conhecido por sua atuação marcante no Flamengo, Cuéllar atualmente defende o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Segundo informações do jornalista Victor Lessa, as negociações estão em estágio inicial, mas o Al-Shabab parece disposto a conversar sobre sua liberação, e o jogador vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. No Brasil, ele foi bicampeão carioca e figura essencial no time vitorioso de Jorge Jesus no Flamengo.

Trajetória de Gustavo Cuéllar

Cuéllar iniciou sua carreira no Deportivo Cali antes de se transferir para o Flamengo em 2016, onde foi peça chave, conquistando o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Posteriormente, jogou no Al-Hilal e, atualmente, está no Al-Shabab. Sua expertise como volante e experiência internacional são ativos valiosos a qualquer equipe.

Reforços do Fluminense para 2025

Para a próxima temporada, o Fluminense já contratou cinco novos jogadores, incluindo:

Marcelo Pitaluga : jovem goleiro promissor.

: jovem goleiro promissor. Juan Pablo Freytes : zagueiro robusto.

: zagueiro robusto. Hércules : volante forte no meio-campo.

: volante forte no meio-campo. Paulo Baya e Joaquín Lavega: atacantes que prometem reforçar o ataque.

Fluminense Visando Novos Horizontes com Reforços Estratégicos

O clube carioca está empenhado em contratar jogadores estratégicos para manter sua competitividade. A possível adição de Cuéllar faz parte de um plano abrangente para garantir o sucesso do time em 2025, buscando elementos que elevem a qualidade técnica e tática da equipe.