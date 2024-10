Fluminense com Mano Menezes é tem a 5ª melhor campanha

O Fluminense tem chamado atenção no Campeonato Brasileiro de 2024 devido a uma expressiva recuperação sob a direção de Mano Menezes. Desde sua chegada, a equipe carioca, outrora nas últimas posições, mostrou uma sequência de resultados positivos que a levaram a subir na tabela de classificação.

Publicidade

Na última terça-feira, o Fluminense conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR no Maracanã, em uma partida remarcada da 17ª rodada. Este resultado ressalta não apenas a habilidade do time em obter vitórias, mas também a marca registrada do técnico de fortalecer o sistema defensivo.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Qual é o Impacto de Mano Menezes no Fluminense?

Desde que Mano Menezes assumiu, houve uma transformação notável na performance do Fluminense no Brasileirão. Sob sua tutela, o time obteve nove vitórias, três empates e cinco derrotas, somando 30 pontos em 17 jogos. Este desempenho gerou um aproveitamento de 58,8%, o que representa um progresso significativo desde o início da temporada.

O impacto pode ser medido pelos números defensivos: apenas nove gols sofridos sob o comando de Mano, juntamente com uma média de 24 finalizações do adversário necessárias para marcar. Isso evidencia uma defesa robusta e bem organizada.

Subida na Tabela e Desafios Futuros

O recente desempenho do Fluminense tirou a equipe da zona de rebaixamento, posicionando-a atualmente na 11ª colocação com 36 pontos. Este progresso é ainda mais impressionante considerando que, em julho, o Fluminense era o último colocado, com apenas seis pontos após 13 rodadas.

Publicidade

O próximo desafio será no sábado contra o Vitória, na 31ª rodada do Brasileirão. A equipe baiana está na 16ª posição, e o jogo no Barradão poderá ser crucial para o Fluminense consolidar sua posição no campeonato.