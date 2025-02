Fluminense abre espaço para contratações

O Fluminense se prepara para a temporada de 2025 com uma série de movimentos estratégicos no mercado de transferências. Após a renovação do contrato do meio-campista Jhon Arias, anunciada pelo presidente Mário Bittencourt como o “maior reforço” para o próximo ano, o clube carioca continua em busca de mais contratações. A atual situação financeira do clube, com uma folha salarial estabilizada em relação a 2024, permite a continuidade na busca por novos talentos para compor o elenco.

Publicidade

Apesar de já ter realizado sete contratações para a temporada, entre os quais incluem-se jogadores como Marcelo Pitaluga e Paulo Baya, o Fluminense ainda enxerga espaço para reforçar a equipe. A manutenção da folha salarial, mesmo com a chegada de novos jogadores no elenco, é justificada por contratos que consumiram boas partes do orçamento tricolor anteriormente, como os de Marcelo e Felipe Melo. Esses ajustes financeiros abrem caminho para possíveis novas negociações.

Fluminense perde para o Volta Redonda. Fonte: @fluminensefc



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Qual é o foco do Fluminense para novas contratações?

O clube explora o mercado com o objetivo de contratar jogadores que possam causar um impacto imediato. Existe a intenção de trazer, no mínimo, mais dois reforços para o elenco. Em particular, busca-se um meio-campista e, talvez, um atacante. A situação atual do setor de meio-campo ficou mais urgente devido aos recentes problemas de saúde enfrentados por Renato Augusto, que precisou se submeter a uma cirurgia no ombro. Esta circunstância rediscute internamente a necessidade de um novo jogador para esta posição.

Publicidade

Atualmente, o jovem Isaque, de 17 anos, é o único meia de origem no plantel. No entanto, o time possui outros atletas que podem desempenhar essa função, como o volante Lima e o próprio Jhon Arias, que já atuou mais recuado em partidas recentes. Ainda assim, a busca por um substituto se intensifica para garantir que o time mantenha sua competitividade ao longo da temporada.

Como o Fluminense identifica seus alvos no mercado?

O Fluminense adota uma abordagem cautelosa e analítica ao explorar o mercado de transferências. O clube monitora potenciais oportunidades que possam se alinhar às necessidades da equipe e aos critérios estabelecidos pela diretoria e pelo técnico Mano Menezes. Embora a busca por novos nomes seja ativa, isso não garante necessariamente que um novo jogador será contratado. A decisão final dependerá de encontrar um atleta que realmente agregue valor ao elenco e atenda às expectativas do time.

Especificamente, o clube já demonstrou interesse em reforçar o meio-campo e o ataque. Embora negociações com jogadores como Gustavo Cuéllar, que acabou fechando com o Grêmio, não tenham sido bem-sucedidas, a direção mantém a busca ativa. A expectativa é encontrar um jogador que chegue para ocupar o papel de titular, contribuindo significativamente para a estratégia do time.

Publicidade

Quais são as considerações finais para a temporada 2025?

A estratégia do Fluminense para 2025 gira em torno de um planejamento sólido e de uma análise cuidadosa do mercado de jogadores. A renovação de Jhon Arias simboliza a confiança do clube em seu elenco atual, enquanto novas possíveis contratações refletem um desejo de manter a competitividade e a ambição em todas as competições. A direção, liderada por Mário Bittencourt, permanece vigilante e proativa em suas movimentações, buscando construir um time equilibrado e forte para enfrentar os desafios futuros.