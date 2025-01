Flamengo quer novidades com reforços durante a pré-temporada

O Flamengo entra em 2025 cheio de expectativas, aguardando a chegada de novos talentos. O clube carioca, renomado por sua forte atuação nas janelas de transferências, está pronto para realizar mudanças significativas no elenco já na pré-temporada. A equipe viaja nesta sexta-feira para os Estados Unidos, onde ficará até 19 de janeiro, período em que planeja anunciar novos reforços.

A diretoria já tomou as primeiras decisões estratégicas, e encontrar um substituto para o icônico Gabigol é a prioridade máxima. José Boto, diretor de futebol, e Filipe Luís, técnico da equipe, estão totalmente focados na busca por um novo centroavante. O Flamengo está disposto a investir aproximadamente 5 a 6 milhões de euros, cerca de R$ 40 milhões, para integrar esse jogador ao elenco.

Quem é o novo alvo do Flamengo?

A identidade do potencial novo camisa 9 do Flamengo permanece resguardada, estratégia comum para evitar concorrência na aquisição de jogadores pouco conhecidos no mercado local. As duas opções previamente consideradas, Roger Guedes e Lassina Traoré, foram descartadas. A atenção agora está voltada para um atacante que, segundo informações, está mais próximo de fechar com o clube nesta janela de transferências.

Quais são as outras metas do Flamengo para a temporada?

Além de reforçar o ataque, o Flamengo busca um jogador para a posição de volante, um camisa 5 com experiência comprovada. Esta é a segunda prioridade. Dependendo do mercado, o Flamengo pode ainda buscar um zagueiro, caso haja saídas na posição.

Na defesa, o lateral-direito Wesley tem atraído atenção de clubes ingleses e italianos. No entanto, qualquer decisão sobre sua transferência deve ocorrer na janela do meio do ano. O clube aspira negociar Wesley por valores em torno de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 222 milhões) até agosto de 2025.

Como será a pré-temporada do Flamengo nos EUA?

A preparação começa com avaliações médicas e físicas em 8 de janeiro, seguida da viagem à Flórida no dia 10. Inicialmente, os treinos ocorrerão em Gainesville, nas instalações da Universidade da Flórida. No dia 18, a equipe se desloca para Fort Lauderdale, perto de Miami, onde enfrentará o São Paulo em amistoso no Chase Stadium, dia 19. Após o amistoso, o time retorna ao Brasil para dar continuidade à preparação no Rio de Janeiro.

Este ano promete ser agitado para o Flamengo, que visa não apenas reformular seu elenco, mas também fortalecer cada setor do time com contratações estratégicas para garantir alto desempenho em todas as competições.