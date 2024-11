Flamengo gasta mais de 160 milhões em transferências; veja números

O Flamengo divulgou seu último relatório financeiro, destacando as operações realizadas na segunda janela de transferências de 2024. Famoso por sua abordagem agressiva no mercado, o clube carioca investiu um total de R$ 166,438 milhões. O argentino Carlos Alcaraz foi a principal contratação, tornando-se a aquisição mais cara da história do Flamengo aos 21 anos.

Alcaraz foi comprado por impressionantes R$ 125,443 milhões, sendo que R$ 112,334 milhões foram destinados aos direitos federativos e luvas, e R$ 13,109 milhões aos custos de intermediação. O clube deposita grande confiança no jovem, que ainda está se aclimatando ao futebol brasileiro.

Carlos Alcaraz: O Novo Astro do Flamengo?

Alcaraz, desde sua chegada, participou de 10 jogos, com quatro como titular. Ele marcou dois gols, ambos de pênalti, e forneceu uma assistência. Sua competição por posição é intensa, disputando espaço com Filipe Luís e De la Cruz. Com este último lesionado, Alcaraz tem a oportunidade de assegurar seu espaço no time titular.

Reforços Internacionais Além de Alcaraz

Junto a Alcaraz, o Flamengo também investiu em talentos internacionais como o equatoriano Gonzalo Plata, por R$ 30,072 milhões. Parte dos direitos econômicos de Plata, cerca de 30%, foram adquiridos, e a negociação com o Al-Sadd do Catar foi concluída por R$ 23,858 milhões, além de R$ 6,214 milhões em custos de intermediação.

Gestão Financeira dos Investimentos do Flamengo

Com investimentos robustos, o Flamengo soma R$ 363,8 milhões em dívidas relacionadas à compra de jogadores, sendo que R$ 207,6 milhões precisam ser pagos em curto prazo, nos próximos 12 meses, e R$ 156,3 milhões em parcelas até 2025. Contudo, o clube aguarda receitas de vendas totalizando R$ 145,1 milhões, majoritariamente previstas para o próximo ano.

O Flamengo se mantém fiel a sua estratégia agressiva de mercado sob a liderança de Rodolfo Landim. Com um elenco avaliado em R$ 646 milhões, o clube busca equilibrar suas finanças e manter sua posição de destaque no futebol brasileiro e internacional.