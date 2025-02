Flamengo fecha venda de Lorran para o CSKA

O Flamengo concluiu a venda do jovem meia-atacante Lorran para o CSKA da Rússia. O valor da negociação foi estabelecido em 8 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 47,7 milhões de reais, a serem pagos em três parcelas. Essa operação envolve a transferência de 80% dos direitos de Lorran ao clube russo, enquanto o Flamengo mantém uma fatia de 20% para uma futura transação.

Publicidade

Lorran e Gerson – Fonte: Instagram/@lorranlucas10

Detalhes do acordo entre Flamengo e CSKA

O acordo foi acertado em uma reunião entre o diretor José Boto e os dirigentes do CSKA. Os documentos oficiais estão em fase de troca, e o anúncio deve ocorrer em breve. A transação foi acertada nesta segunda-feira, seguindo os trâmites para a mudança de clube do jovem atleta.

Qual o futuro de Lorran no CSKA?

Lorran, que não fazia parte dos planos do técnico Filipe Luis para o elenco principal do Flamengo, deverá viajar para a Rússia ainda nesta semana. Antes de seguir para seu novo clube, entretanto, ele deverá passar por exames médicos no Brasil como exigência do Flamengo. Essa transferência representa uma nova oportunidade para o jovem atleta que estava prestes a retornar para a base do clube carioca.

Publicidade

Implicações para o Flamengo e para Lorran

A venda do atleta alivia a folha salarial e gera uma receita significativa para o Flamengo.

O clube mantém um percentual dos direitos, o que pode resultar em ganhos futuros caso Lorran seja negociado novamente.

Lorran ganha a chance de atuar em um novo mercado, ampliando suas experiências internacionais e seu desenvolvimento como jogador.

Próximos passos na carreira do atleta

Com a mudança para o CSKA, Lorran integra-se a um mercado de futebol europeu desafiador. O jovem jogador deve adaptar-se ao novo ambiente e estilo de jogo, o que poderá contribuir para o seu crescimento profissional. Esta transferência também traz à tona o papel de clubes brasileiros como celeiros de talentos para o mercado internacional.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.