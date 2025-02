Flamengo e Palmeiras lideram as receitas com vendas de jogadores, veja ranking

Nos últimos anos, o mercado de transferências de jogadores tem se mostrado uma fonte significativa de receita para os clubes de futebol no Brasil. Entre 2018 e 2023, as principais equipes do país geraram um total de R$ 10,8 bilhões com a venda de atletas. Este fenômeno não apenas fortalece financeiramente os clubes, mas também destaca a importância da formação de talentos nas categorias de base.

O Flamengo lidera o ranking de vendas, com um impressionante R$ 1,5 bilhão arrecadado no período. A equipe carioca tem se destacado por transferências de alto valor, especialmente de jovens promessas que rapidamente se tornaram estrelas internacionais. O Palmeiras e o São Paulo seguem de perto, com R$ 1,1 bilhão e R$ 1 bilhão, respectivamente, mostrando que a estratégia de investir em jovens talentos é um caminho eficaz para o sucesso financeiro.

Camisa do Palmeiras – Fonte: Instagram/@palmeiras

Quais jogadores contribuíram para o sucesso do Flamengo?

O Flamengo se consolidou como um dos principais exportadores de talentos do futebol brasileiro. Entre as transferências mais notáveis estão Vinicius Jr., vendido ao Real Madrid por 45 milhões de euros, e Lucas Paquetá, que se transferiu para o West Ham por 38 milhões de euros. Outros jogadores como Gérson e Reinier também contribuíram significativamente para os cofres do clube, com transferências para a França e Espanha, respectivamente.

Palmeiras e a geração do bilhão

No Palmeiras, a chamada “geração do bilhão” tem sido um fator crucial para o sucesso financeiro do clube. Endrick, um dos maiores talentos da base, foi vendido ao Real Madrid por 47,5 milhões de euros antes mesmo de completar 18 anos. Danilo, outro destaque, seguiu para o Nottingham Forest por 20 milhões de euros. Esses negócios refletem a capacidade do Palmeiras de formar e negociar jovens promessas por valores expressivos.

Como o São Paulo tem utilizado a base de Cotia?

O São Paulo, em uma situação financeira desafiadora, tem encontrado na base de Cotia uma solução para manter suas finanças equilibradas. Em 2023, a venda do zagueiro Lucas Beraldo ao PSG por 20 milhões de euros foi um exemplo claro do potencial de geração de receita da base tricolor. Antony, vendido ao Ajax em 2022, também ilustra a importância dos jogadores formados em Cotia para o clube.

Ranking dos clubes brasileiros em transferências

O levantamento das receitas geradas por transferências coloca o Flamengo no topo, seguido por Palmeiras e São Paulo. Outros clubes também se destacam, como Corinthians e Athletico-PR, ambos com R$ 900 milhões, e Grêmio e Santos, com R$ 800 milhões cada. Essa lista demonstra a relevância das transferências de jogadores como uma fonte vital de receita para os clubes brasileiros.

Flamengo: R$ 1,5 bilhão

R$ 1,5 bilhão Palmeiras: R$ 1,1 bilhão

R$ 1,1 bilhão São Paulo: R$ 1 bilhão

R$ 1 bilhão Corinthians: R$ 900 milhões

R$ 900 milhões Athletico-PR: R$ 900 milhões

R$ 900 milhões Grêmio: R$ 800 milhões

R$ 800 milhões Santos: R$ 800 milhões

R$ 800 milhões Internacional: R$ 700 milhões

R$ 700 milhões Fluminense: R$ 600 milhões

R$ 600 milhões Atlético-MG: R$ 600 milhões

Esses números não apenas refletem a habilidade dos clubes em negociar, mas também a importância estratégica de investir em categorias de base e em talentos emergentes. O futebol brasileiro continua a ser um celeiro de talentos, e as transferências milionárias são uma prova do valor que esses jogadores têm no cenário internacional.

