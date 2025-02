Filho de Robinho é inscrito pelo Santos no Paulista

O Santos Futebol Clube, conhecido por revelar grandes talentos do futebol brasileiro, inscreveu recentemente Juninho, filho do ex-jogador Robinho, no Campeonato Paulista de 2025. Com apenas 17 anos, Juninho já é visto como uma promessa no cenário esportivo e pode fazer sua estreia em breve. A inclusão do jovem na lista B do campeonato permite que ele participe dos jogos a qualquer momento, destacando a confiança do clube em seu potencial.

Publicidade

Juninho tem treinado com o elenco profissional desde o início do ano, o que demonstra o interesse do clube em integrá-lo gradualmente ao time principal. Seu contrato profissional com o Santos foi assinado em agosto do ano passado, com validade até 2027, e inclui uma multa rescisória significativa, o que evidencia a expectativa em torno de seu futuro no futebol.

Robson Júnior – Fonte: Instagram/@r.junior.07

Qual é o papel de Neymar no desenvolvimento de Juninho?

Um aspecto interessante da trajetória de Juninho é sua proximidade com Neymar, um dos maiores ídolos do Santos e do futebol mundial. Neymar tem atuado como uma espécie de mentor para o jovem, o que pode ser crucial para seu desenvolvimento tanto dentro quanto fora de campo. A relação entre os dois é reforçada por mensagens de apoio nas redes sociais, onde Neymar expressa seu compromisso em ajudar Juninho a crescer como jogador.

Publicidade

Desempenho de Juninho nas categorias de base

Juninho começou a se destacar no time Sub-17 do Santos, onde conquistou o Campeonato Paulista da categoria. Ele foi um dos artilheiros da equipe, ao lado de Lucas Meirelles, que também integra o elenco profissional do clube. Apesar de uma participação mais discreta na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, com apenas dois jogos e um gol, seu desempenho nas categorias de base já chamou a atenção dos treinadores e torcedores.

O que esperar de Juninho no futuro?

Com a inscrição no Campeonato Paulista, Juninho tem a oportunidade de mostrar seu talento em um dos principais torneios estaduais do Brasil. Sua estreia pode ocorrer a qualquer momento, e a expectativa é que ele traga um novo fôlego ao ataque do Santos. A combinação de seu talento inato, a orientação de Neymar e a experiência adquirida nos treinos com o time principal são fatores que podem contribuir para o sucesso de sua carreira.

O futuro de Juninho no futebol parece promissor, e sua trajetória será acompanhada de perto por fãs e especialistas. Se ele conseguir corresponder às expectativas, poderá seguir os passos de seu pai e de outros grandes jogadores que passaram pelo Santos, consolidando-se como uma das novas estrelas do futebol brasileiro.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.