Fifa The Best tem Ganso, Almada e Vini Jr entre indicados; confira listas

A Fifa anunciou na última quinta-feira os concorrentes aos prêmios do The Best, coroação dos melhores atletas do mundo. O atacante Vini Jr., destaque do Real Madrid, é o representante brasileiro no prêmio principal da gala. ainda sem data e local definidos.

Publicidade

Entre os concorrentes de Vinicius Junior estão Rodri, do Manchester City, vencedor da Bola de Ouro de 2024, e Lionel Messi, do Inter Miami, maior vencedor do prêmio. O alemão Toni Kroos, que se aposentou neste ano, também aparece na lista após brilhar pelo Real Madrid e na Eurocopa, bem como a jovem revelação espanhola Lamine Yamal, do Barcelona.

Todos os indicados ao prêmio The Best

Vini Jr – Real Madrid

Rodri – Manchester City

Jude Bellingham – Real Madrid

Lionel Messi – Inter Miami

Lamine Yamal – Barcelona

Federico Valverde – Real Madrid

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Kylian Mbappé – Real Madrid

Dani Carvajal – Real Madrid

Erling Haaland – Manchester City

Publicidade

Ganso, Cano e Almada concorrem à “seleção do ano”

A Fifa também listou diversos jogadores para formar suas “seleções do ano” (masculina e feminina), cujos votos serão divididos entre torcedores e um “painel de especialistas” até o próximo dia 10.

De forma surpreendente, jogadores do futebol brasileiro aparecem como opção: Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, e o argentino Almada, do Botafogo, além do colombiano James Rodríguez, que passou pelo São Paulo em 2024, estão entre os 22 considerados os melhores meio-campistas do planeta.

O argentino Germán Cano, do Fluminense, também apareceu entre os melhores atacantes. Entre as indicadas para a seleção feminina, seis brasileiras surgem como opções: A goleira Lorena, as zagueiras Tarciane, Rafaelle Souza, a meia Gabi Portilho e as atacantes Adriana e Kerolin. Marta, campeã americana pelo Orlando, ficou fora.

Publicidade

Pequeno Gui concorre ao Fan Awards

Gui Gandra, torcedor mirim do Vasco de 10 anos que luta contra epidermólise bolhosa, doença rara que provoca feridas na pele e traz uma série de questões colaterais, foi indicado ao Fan Award, o prêmio de torcedor do ano.

Em abril deste ano, PLACAR conversou com Pequeno Gui e detalhou a inspiradora história do talismã vascaíno.

Prêmios Puskás e Marta

Uma novidade da edição de 2024 será a estreia do Prêmio Marta, a versão feminina do Puskas, que premia o gol mais bonito do ano, agora de forma separadamente entre homens e mulheres. A rainha do futebol, inclusive, está entre as indicadas pelo gol que fez em Brasil 4 x 0 Jamaica, em junho.

Marta | Brasil x Jamaica – Amistoso pic.twitter.com/RwgC8kG9zC — Empório do Esporte Feminino (@emporiodoef) November 29, 2024

Candidatas ao prêmio de melhor do mundo

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Barbra Banda (Shanghai Shengli/Orlando Pride)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Keira Walsh (Barcelona)

Khadija Shaw (Manchester City)

Lauren Hemp (Manchester City)

Lindsey Horan (Lyon)

Lucy Bronze (Barcelona/Chelsea)

Mallory Swanson (Chicago Red Stars)

Mariona Caldentey (Barcelona/Arsenal)

Naomi Girma (San Diego Wave)

Ona Batlle (Barcelona)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Sophia Smith (Portland Thorns)

Tabitha Chawinga (Paris Saint-Germain/Lyon)

Trinity Rodman (Washington Spirit)

Candidatos a melhor técnico (futebol masculino)

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Lionel Scaloni (Argentina)

Luis de la Fuente (Espanha)

Pep Guardiola (Manchester City)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Candidatos a melhor técnico/a (futebol feminino)

Arthur Elias (Brasil)

Elena Sadiku (Celtic)

Emma Hayes (Chelsea/EUA)

Futoshi Ikeda (Japão)

Gareth Taylor (Manchester City)

Jonatan Giráldez (Barcelona/Washington Spirit)

Sandrine Soubeyrand (Paris FC)

Sonia Bompastor (Lyon/Chelsea)

Candidatos a melhor goleiro

Andriy Lunin (Real Madrid)

David Raya (Arsenal)

Ederson (Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Mike Maignan (Milan)

Unai Simón (Athletic Club)

Candidatas a melhor goleira

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Ann-Katrin Berger (Chelsea/NJ/NY Gotham)

Ayaka Yamashita (INAC Kobe Leonessa/Manchester City)

Cata Coll (Barcelona)

Mary Earps (Manchester United/Paris Saint-Germain)

Candidatos ao prêmio Puskás

Hassan Al Haydos (Catar), Al Sadd (indicado pelo gol marcado em Catar x China)

Terry Antonis (Austrália), Melbourne City (indicado pelo gol marcado em Melbourne City x Western Sydney Wanderers)

Yassine Benzia (Argélia), Qarabag (indicado pelo gol marcado em Argélia x África do Sul)

Walter Bou (Argentina), Lanús (indicado pelo gol marcado em Lanús x Tigre)

Michaell Chirinos (Honduras), Saprissa (indicado pelo gol marcado em Costa Rica x Honduras)

Federico Dimarco (Itália), Inter de Milão (indicado pelo gol marcado em Inter de Milão x Frosinone)

Alejandro Garnacho (Argentina), Manchester United (indicado pelo gol marcado em Everton x Manchester United)

Mohammed Kudus (Gana), West Ham (indicado pelo gol marcado em West Ham United x Freiburg)

Denis Omedi (Uganda), Kitara (indicado pelo gol marcado em KCCA x Kitara)

Paul Onuachu (Nigéria), Trabzonspor (indicado pelo gol marcado em Trabzonspor x Konyaspor)

Jaden Philogene (Inglaterra), Hull (indicado pelo gol marcado em Rotherham United x Hull City)

Candidatas ao prêmio Marta

Delphine Cascarino (França), Lyon (indicada pelo gol marcado em Lyon x Benfica)

Marina Hegering (Alemanha), Wolfsburg (indicada pelo gol marcado em Essen x Wolfsburg)

Sakina Karchaoui (França), PSG (indicada pelo gol marcado em França x Suécia)

Paulina Krumbiegel (Alemanha), Juventus (indicada pelo gol marcado quando atuava pelo Hoffenheim, contra o Duisburg)

Marta (Brasil), Orlando Pride (indicada pelo gol marcado em Brasil x Jamaica)

Nina Matejic (Sérvia), Crvena zvezda (indicada pelo gol marcado em Sérvia x Inglaterra)

Beth Mead (Inglaterra), Arsenal (indicada pelo gol marcado em Arsenal x West Ham)

Giuseppina Moraca (Itália), Lazio (indicada pelo gol marcado em Lazio x Bologna)

Asisat Oshoala (Nigéria), Barcelina), (indicada pelo gol marcado em Barcelona x Benfica)

Mayra Pelayo (México), Tijuana (indicada pelo gol marcado em México x Estados Unidos)

Trinity Rodman (Estados Unidos), Washington Spirit (indicada pelo gol marcado em Estados Unidos x Japão)

Critérios e onde votar

A Fifa premia o melhor jogador do mundo desde Lothar Matthäus 1991, e a melhor jogadora desde Mia Hamm em 2001. O prêmio, antigo Fifa Award, foi batizado de Fifa The Best, em 2016.

Atualmente, um conselho técnico da entidade define as listas de finalistas. Já o colégio eleitoral da premiação é formado por jornalistas, capitães, técnicos das seleções nacionais e pelo público, por meio de votação na internet, cada grupo com peso de 25% na pontuação final.

A votação está aberta no site da Fifa.