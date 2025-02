FIFA propõe mudança na Copa do Mundo de 2026, confira

A Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, está sob análise devido às preocupações com o calor extremo previsto para o período do torneio. Pesquisadores da Universidade de Queens Belfast, na Irlanda do Norte, estudaram dados meteorológicos dos últimos vinte anos e concluíram que as cidades-sede enfrentarão temperaturas preocupantes durante o evento, programado para ocorrer de 11 de junho a 19 de julho.

“O índice WBGT é a melhor maneira de definir o estresse térmico, que é quando o corpo humano passa a ter dificuldades para enfrentar o calor.“ afirmou o pesquisador Douglas Casa, da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos.

O que é o índice WBGT?

O índice WBGT é uma medida que combina temperatura, umidade, radiação solar e velocidade do vento para avaliar o estresse térmico em ambientes externos. Este índice é amplamente utilizado para determinar a segurança de atividades físicas em condições de calor extremo. A FIFA, por exemplo, utiliza o WBGT para decidir quando interromper jogos para reidratação dos jogadores.

Douglas Casa sugere que a FIFA deveria considerar paralisações a partir de um índice WBGT de 28 graus, em vez dos atuais 32 graus. Segundo ele, o tempo de interrupção de três minutos é insuficiente para garantir a segurança dos atletas.

Como o calor afetou a Copa de 1994?

A Copa do Mundo de 1994, também realizada nos Estados Unidos, é lembrada como uma das mais quentes da história. A final entre Brasil e Itália ocorreu sob um calor intenso, com temperaturas chegando a 40 graus. Jorginho, lateral da seleção brasileira na época, destacou que o calor extremo prejudicou o desempenho dos jogadores e a qualidade do espetáculo.

Este exemplo histórico serve como um alerta para a organização da Copa de 2026, que deve evitar marcar jogos em horários de pico de calor, especialmente em cidades conhecidas por altas temperaturas.

Quais cidades estão em risco?

De acordo com o estudo, 14 das 16 cidades-sede da Copa de 2026 podem enfrentar temperaturas perigosas para os atletas. Vancouver, no Canadá, e Cidade do México são as únicas exceções. Cidades como Dallas, Houston, Atlanta e Vancouver possuem sistemas de refrigeração em seus estádios, mas outras localidades, como Miami e Monterrey, no México, devem enfrentar calor extremo.

Os pesquisadores recomendam que a FIFA evite marcar partidas no período da tarde nessas cidades para minimizar o risco de estresse térmico nos jogadores.

Quais medidas a FIFA pode adotar?

A FIFA planeja anunciar os horários dos jogos da Copa de 2026 em dezembro, mas já garantiu que o bem-estar dos jogadores será uma prioridade na montagem do calendário. Entre as medidas possíveis estão a realização de jogos em horários mais frescos, como à noite, e a implementação de pausas mais longas para reidratação.

Essas ações são essenciais para garantir a segurança dos atletas e a qualidade do evento, evitando problemas como os ocorridos na Copa América do ano passado, onde jogadores e árbitros enfrentaram dificuldades devido ao calor intenso.