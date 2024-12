FIFA já tem possíveis sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034

A Copa do Mundo de 2030 será um momento histórico, celebrando 100 anos desde a primeira edição no Uruguai, em 1930. Espanha, Portugal e Marrocos foram escolhidos como sedes oficiais, com uma celebração especial de três partidas na América do Sul, nos países fundadores da competição: Uruguai, Argentina e Paraguai.

Essa decisão evoca não apenas o espírito original do torneio, mas também destaca a importância histórica e cultural do futebol na América Latina. As partidas de abertura acontecem uma semana antes da cerimônia oficial, acrescentando um tom comemorativo ao começo do campeonato.

Avaliação das Candidaturas

Na análise da FIFA para 2030, a candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos foi bastante forte, alcançando uma média de 4,2 em 5. Já os países sul-americanos conseguiram uma média de 3,6, sendo elogiados por atenderem aos requisitos mínimos para as partidas centenárias. Questões de estádios, acomodação e transporte foram levadas em consideração, mas consideradas de risco médio, sem prejudicar os jogos.

Estrutura dos Jogos

A fase principal da Copa terá 20 estádios em 17 cidades, acima do mínimo de 14 exigido pela FIFA. Na Espanha, serão 11 estádios em nove cidades, incluindo Las Palmas. Marrocos contribuirá com seis estádios e Portugal com três, em Lisboa e Porto. O Santiago Bernabéu em Madri e o Camp Nou em Barcelona são possíveis locais para abertura e final.

Partidas do Centenário

Os jogos do centenário, entre 8 e 9 de junho, serão em quatro estádios: dois em Assunção, além do Estádio Monumental de Núñez em Buenos Aires e o Estádio Centenário em Montevidéu. Esses locais são notáveis por sua capacidade e laço histórico com o futebol sul-americano.

Perspectivas para 2034

Olhos no futuro, a Arábia Saudita candidatou-se para a Copa de 2034, propondo 15 estádios em cinco cidades, incluindo a inovadora cidade de The Line. Este projeto é crucial para a Visão 2030 do país, focando em sustentabilidade e inovação. Com um estádio selecionado para a abertura e final em Riade, a candidatura foi avaliada em 4,2, mostrando otimismo da FIFA.

Combinando inovação e tradição, a Copa do Mundo de 2030 promete ser uma celebração emocionante e significativa. Os preparativos já estão em andamento para proporcionar aos fãs uma experiência histórica inesquecível.