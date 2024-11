Fifa divulga detalhes do troféu no Novo Mundial de Clubes

A Fifa apresentou nesta quinta-feira, 14, o troféu oficial do Novo Mundial de Clubes, que será realizado pela primeira vez em 2025. O formato do prêmio foi inspirado na astronomia, em expedições históricas, na tabela periódica e nos Discos de Ouro da missão especial Voyager.

Desenvolvido em parceria com a Tiffany & Co., o design tem gravuras da história do futebol, um mapa com os nomes dos 211 países-membros da Fifa e a posição do sistema solar no dia 13 de junho, data jogo de abertura do torneio. Além disso, tem escrituras em 13 línguas e em braille.

No lançamento, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que o novo formato merecia um símbolo à altura. “Inovador, inclusivo e verdadeiramente global. Esse troféu reflete o espírito do Mundial de Clubes com 32 seleções”, disse.

Detalhes do Novo Mundial

Datas: 15 de junho a 13 de julho de 2025

Formato: oito grupos com quatro times cada, com jogos em turno único. A partir das oitavas de final, as partidas serão únicas, com prorrogação e pênaltis em caso de empate. Não haverá disputa de terceiro lugar.

Sedes: Los Angeles, Seattle, Miami, Orlando (com dois estádios), Atlanta, Charlotte, Nasvhille, Cincinatti, Washington, Philadelphia e Nova York.

Os participantes

América do Sul (Conmebol)

Fluminense (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

River Plate (Argentina)

Botafogo ou Atlético Mineiro – campeão da Libertadores de 2024

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

Monterrey (México)

Seattle Sounders (EUA)

Club León (México)

Pachuca (México)

Inter Miami (EUA)

Europa (Uefa)

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Chelsea (Inglaterra)

Bayern de Munique (Alemanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Juventus (Itália)

Inter de Milão (Itália)

Atlético de Madrid (Espanha)

Paris Saint-Germain (França)

Red Bull Salzburg (Áustria)

Benfica (Portugal)

Porto (Portugal)

Ásia (AFC)

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Ulsan (Coreia do Sul)

África (CAF)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

ES Tunis (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Oceania (OFC)

Auckland City (Nova Zelândia)