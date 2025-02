Fifa condena Corinthians a pagar mais de R$55 milhões por Garro e Félix Torres

A Fifa condenou o Corinthians em processos relacionados às contratações do meia Rodrigo Garro e do zagueiro Félix Torres, ambas realizadas em 2024. Os processos foram movidos pelo Talleres, da Argentina, e pelo Santos Laguna, do México, respectivamente.

Publicidade

No total, as sentenças somam mais de 9 milhões de dólares, aproximadamente R$55 milhões na cotação atual.

As decisões da entidade foram proferidas em setembro e outubro do ano passado, mas só foram divulgadas em seu site oficial nesta segunda-feira, 03. O Corinthians apresentou um recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), neste período. Com essas circunstâncias, o julgamento pode se estender por mais de um ano.

Nas duas acusações, a Fifa estipulou um prazo de 45 dias para o pagamento, sob risco de punição com transfer ban, impedindo o clube de registrar novos jogadores por três janelas de transferências. No entanto, como o Corinthians recorreu ao CAS, a sanção ainda não foi aplicada.

Publicidade

O Corinthians se pronunciou publicamente sobre ambos casos:

Corinthians informa – Rodrigo Garro

O Sport Club Corinthians Paulista vem a público esclarecer informações relacionadas à aquisição do atleta Rodrigo Garro junto ao Club Atlético Talleres.

O Corinthians firmou acordo para a aquisição de 80% dos direitos econômicos do jogador, com pagamentos programados em parcelas ao longo dos próximos anos.

Como o valor acordado era bruto, o Corinthians efetuou o pagamento da primeira parcela com a dedução dos impostos incidentes sobre a remessa bancária internacional. No entanto, o clube argentino não concordou com essa forma de pagamento e recorreu à FIFA, pleiteando a diferença do montante, além de multa e vencimento antecipado das demais parcelas.

Publicidade

A FIFA decidiu em favor do Talleres e determinou que o Corinthians realizasse o pagamento do saldo restante, incluindo a diferença da primeira parcela, o vencimento antecipado dos valores pendentes, além de multa e juros contratuais.

Diante dessa decisão, o Corinthians apresentou recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), onde o caso segue pendente de julgamento e ainda terá audiência para apreciação.

O Clube reforça que está conduzindo a questão dentro dos trâmites legais, respeitando todas as instâncias e confiante em uma solução justa para ambas as partes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Corinthians informa – Félix Torres

O Sport Club Corinthians Paulista vem a público prestar esclarecimentos sobre a aquisição do atleta Félix Torres junto ao Santos Laguna.

O Corinthians firmou contrato para a aquisição de 80% dos direitos econômicos do jogador, com pagamentos programados em parcelas ao longo dos próximos anos.

Diante do atraso no pagamento da segunda parcela, o Santos Laguna recorreu à FIFA, alegando que, conforme previsto no contrato, o não cumprimento de uma parcela resultaria no vencimento antecipado das demais. A FIFA então determinou o pagamento do saldo restante, além de multa contratual.

O Corinthians, por sua vez, apresentou recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), buscando a suspensão da cobrança. O caso segue em análise e ainda está sob discussão.

O Clube reafirma seu compromisso com a condução responsável de suas obrigações e continuará acompanhando o trâmite da questão dentro das instâncias competentes.