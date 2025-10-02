Fifa condena Corinthians a pagar dívida por Charles; entenda

Com risco de novo transfer ban, Timão precisará arcar com débito referente à compra do volante junto ao Midtjylland, da Dinamarca

O Corinthians recebeu uma nova condenação da Fifa e terá que arcar com outra dívida milionária. A entidade máxima do futebol determinou que o clube paulista pague 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,25 milhões na cotação atual) ao Midtjylland, da Dinamarca, pela contratação do volante Charles, ocorrida em 2024.

Dos 1,6 milhão de euros acordados para a transferência, concretizada em julho de 2024, o Corinthians pagou as duas primeiras parcelas, de 400 mil euros cada, em 26 de julho e em 20 de agosto. Entretanto, o Timão não pagou a terceira parcela, de 800 mil euros, prevista em contrato para ser quitada em 15 de março de 2025.

Sem o pagamento desse valor, o clube dinamarquês abriu o processo na Fifa em 15 de maio. A Câmara de Status de Jogadores da entidade condenou o Corinthians a pagar 800 mil euros, acrescidos de 16% de juros por ano, contados de 16 de março de 2025 até a data do pagamento, além de 200 mil euros de multa, totalizando pelo menos um milhão de euros. Outras dúvidas do Corinthians

A decisão, caso não seja cumprida, pode acarretar em um novo transfer ban para o Timão. Atualmente, o Alvinegro já está proibido de registrar novos jogadores por causa da condenação em processo movido pelo Santos Laguna, do México, por dívida na compra do zagueiro Félix Torres.

Além disso, no dia 23 de setembro, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) condenou o Corinthians a pagar o valor referente a atrasos do meia Matías Rojas, que rescindiu contrato com o clube no ano passado. Tendo em vista, então, a reincidência de juros, o saldo atual é de aproximadamente R$ 45 milhões, e o clube tem até dia 7 de novembro para quitar o débito e se livrar de outro transfer ban.

Além desses casos, há mais três casos em que o Timão corre risco de ser punido. São eles, com o Talleres, da Argentina, pela contratação de Rodrigo Garro; com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo empréstimo de Maycon; e com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela compra de José Martínez.

