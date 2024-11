FIFA anuncia o primeiro jogo após acabar com a parceria da EA

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) tomou uma decisão audaciosa e inovadora ao finalizar sua longa colaboração com a Electronic Arts (EA). Essa parceria histórica, que deu vida à famosa série FIFA Soccer, chegou ao fim, levando a FIFA a explorar novas oportunidades no mundo dos games.

O lançamento de seu primeiro jogo nesta nova direção, intitulado FIFA Rivals, sinaliza o início de uma era distinta. Com um trailer já disponível, o jogo promete oferecer uma experiência inédita para usuários de dispositivos móveis. No entanto, detalhes sobre sua jogabilidade permanecem em sigilo, aguçando a curiosidade e expectativa dos fãs ao redor do globo.

O que há de novo em FIFA Rivals?

O destaque mais comentado de FIFA Rivals é a parceria da FIFA com a Mythical Games, uma empresa de tecnologia blockchain. O jogo está sendo desenvolvido para proporcionar partidas no estilo arcade, com confrontos rápidos e dinâmicos.

A Mythical Games pretende incluir transações dentro do jogo usando tecnologia blockchain, permitindo que jogadores comprem, vendam e negociem atletas profissionais, prometendo uma interação mais profunda e envolvente com o mundo do futebol internacional.

Quem brilha em FIFA Rivals?

Uma grande atração do FIFA Rivals é a inclusão de estrelas do futebol oficialmente licenciadas de clubes internacionais, o que deve aumentar ainda mais a autenticidade e o engajamento dos jogadores. Isso traz uma dimensão realista e permite que os fãs vivenciem o futebol virtual de maneira inédita.

Com a presença de astros renomados, a expectativa para o lançamento do jogo, previsto para o meio do próximo ano, só aumenta. O jogo busca revolucionar a experiência do futebol virtual em dispositivos móveis com seu formato inovador.

O Futuro dos Torneios FIFA

Além de explorar novas fronteiras com a Mythical Games, a FIFA está ampliando seu alcance nos eSports. Um acordo com a Konami para competições da FIFAe World Cup através do jogo eFootball foi firmado.

Com o crescimento constante da competitividade nos eSports, a FIFA pretende se beneficiar disso com eventos que conectem jogadores globalmente, tanto em consoles quanto em dispositivos móveis. Essa estratégia reforça a influência e adaptabilidade da FIFA no mercado global dos jogos eletrônicos.

EA Sports Segue com EA Sports FC

Enquanto a FIFA traça seu novo caminho, a EA continua a inovar com a série EA Sports FC. Este projeto surge como uma resposta ao término da parceria com a FIFA, iniciando uma nova era para a EA Sports, com o objetivo de dar continuidade à narrativa construída com os jogos FIFA Soccer.

Embora em direções distintas, FIFA e EA continuam a contribuir de forma significativa para o universo dos jogos virtuais de futebol, ampliando as possibilidades nesse fascinante e competitivo cenário eletrônico.